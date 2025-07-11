Біткоїн побив новий ціновий рекорд — аналітики розкрили причину

10 липня головна криптовалюта біткоїн вкотре за останній рік змогла оновити свій історичний максимум. Експерти одразу дійшли висновку, що такий шалений ріст ціни спровокували великі інституційні інвестори, а також вдала політика Білого дому у цій сфері.

Біткоїн стає дедалі дорожчим активом

Новий ціновий рекорд криптовалюти був зафіксований на рівні 116 781,10 доларів. Що важливо розуміти, це сталося під час азійської сесії.

Фактично BTC зміг подорожчати на понад 24% від початку 2025 року.

Цей вражаючий ривок уже прокоментував співголова Гонконзької асоціації Web3 Джошуа Чу.

Новий історичний максимум Bitcoin зумовлений нестриманим накопиченням з боку інституцій — великі гравці масово викуповують актив і вичерпують ліквідність на біржах, — пояснив експерт. Поширити

У цьому питанні також вирішальну роль відіграв американський лідер Дональд Трамп.

Як відомо, кілька місяців тому він підписав указ про створення стратегічного резерву криптовалют.

Ба більше, президент США призначив на ключові посади прихильників крипторинку, зокрема голову Комісії з цінних паперів і бірж Пола Аткінса та очільника штучного інтелекту в Білому домі Девіда Сакса.

Не можна також ігнорувати той факт, що родинний бізнес Трампа також вийшов на крипторинок.

Як вдалося дізнатися журналістам, медіагрупа Trump Media & Technology Group (DJT.O) планує запуск біржового фонду (ETF), який інвестуватиме в низку криптовалют, зокрема біткоїн.