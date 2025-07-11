Биткоин побил новый ценовой рекорд — аналитики раскрыли причину

10 июля главная криптовалюта биткоин в который раз за последний год смогла обновить свой исторический максимум. Эксперты сразу пришли к выводу, что такой безумный рост спровоцировали крупные институциональные инвесторы, а также политика Белого дома в этой сфере.

Биткоин становится все более дорогим активом

Новый ценовой рекорд криптовалюты был зафиксирован на уровне 116 781,10 долларов. Что важно понимать, это произошло во время азиатской сессии.

Фактически BTC смог подорожать более чем на 24% с начала 2025 года.

Этот поразительный рывок уже прокомментировал сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3 Джошуа Чу.

Новый исторический максимум Bitcoin обусловлен несдержанным накоплением со стороны институтов — крупные игроки массово выкупают актив и исчерпывают ликвидность на биржах, — пояснил эксперт. Поделиться

В этом вопросе решающую роль сыграл американский лидер Дональд Трамп.

Как известно, несколько месяцев назад он подписал указ о создании стратегического резерва криптовалют.

Более того, президент США назначил на ключевые должности сторонников крипторынка, в том числе председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Пола Аткинса и руководителя искусственного интеллекта в Белом доме Дэвида Сакса.

Нельзя также игнорировать тот факт, что семейный бизнес Трампа также вышел на крипторинок.

Как удалось узнать журналистам, медиагруппа Trump Media & Technology Group (DJT.O) планирует запуск биржевого фонда (ETF), который будет инвестировать в ряд криптовалют, в том числе биткоин.