Больше боли и возможностей. Чего ждать от биткоина в ближайшие недели

Как считает криптоаналитик и руководитель исследовательского отдела Bitwise в Европе Андре Драгош, уже скоро цена BTC может существенно снизиться.
Главные тезисы
- Факторы, влияющие на курс биткоина, включают заявления ФРС и дефицит предложения криптоактива.
- Эксперт не исключает сценарий двойного пика инфляции как одного из возможных рисков в финансовой среде.
Биткоину прогнозируют очередное падение в цене
Что важно понимать, стоимость главной криптовалюты упала на 8,8%, опустившись до почти 95 тыс долл. — это самое масштабное падение с августа 2024 года.
Одна из главных причин — заявления ФРС о меньшем количестве ожидаемых снижений процентных ставок в следующем году, а также напоминания о запрете на удержание BTC, пишет CoinDesk.
По словам эксперта, из общего макрокартина такова, что ФРС застряла между молотом и наковальней, поскольку финансовые условия продолжают усиливаться, несмотря на 3 последовательных снижения ставок с сентября.
Стоит отметить, что Драгош — один из немногих аналитиков, точно предсказавших стремительный рост стоимости BTC в конце июля, когда рынок не демонстрировал особого оптимизма.
Чего ждать дальше
По его словам, низкие показатели инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) в течение последних месяцев спровоцировали беспокойство у ФРС относительно потенциальной второй волны.
Эксперт озвучил предположение, что в ФРС боятся сценария двойного холма и возрождения двойного пика инфляции 70-х годов, поэтому они, по всей вероятности, слишком неохотно снижают ставки.
По мнению Драгоша, они рискуют существенно ускорить инфляцию, если будут агрессивно снижать ставки, если же они будут делать мало, то экономика может пострадать”.
Также специалист отмечает, что дефицит предложения BTC станет основным "бычьим" фактором в долгосрочной перспективе.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-