Больше боли и возможностей. Чего ждать от биткоина в ближайшие недели

Как считает криптоаналитик и руководитель исследовательского отдела Bitwise в Европе Андре Драгош, уже скоро цена BTC может существенно снизиться.

Биткоину прогнозируют очередное падение в цене

Что важно понимать, стоимость главной криптовалюты упала на 8,8%, опустившись до почти 95 тыс долл. — это самое масштабное падение с августа 2024 года.

Одна из главных причин — заявления ФРС о меньшем количестве ожидаемых снижений процентных ставок в следующем году, а также напоминания о запрете на удержание BTC, пишет CoinDesk.

По словам эксперта, из общего макрокартина такова, что ФРС застряла между молотом и наковальней, поскольку финансовые условия продолжают усиливаться, несмотря на 3 последовательных снижения ставок с сентября.

Стоит отметить, что Драгош — один из немногих аналитиков, точно предсказавших стремительный рост стоимости BTC в конце июля, когда рынок не демонстрировал особого оптимизма.

The Fed is scared of this scenario which is why Powell will probably do too little/too late…



Expect more pain over the coming weeks. pic.twitter.com/pi9dsMIUMU — André Dragosch, PhD | Bitcoin & Macro ⚡ (@Andre_Dragosch) December 20, 2024

Чего ждать дальше

Следовательно, вполне вероятно, что мы увидим больше боли в ближайшие недели, но это может быть интересной возможностью для покупки, учитывая постоянные попутные ветра, создаваемые дефицитом предложения BTC, — отметил Андре Драгош. Поделиться

По его словам, низкие показатели инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) в течение последних месяцев спровоцировали беспокойство у ФРС относительно потенциальной второй волны.

Эксперт озвучил предположение, что в ФРС боятся сценария двойного холма и возрождения двойного пика инфляции 70-х годов, поэтому они, по всей вероятности, слишком неохотно снижают ставки.

По мнению Драгоша, они рискуют существенно ускорить инфляцию, если будут агрессивно снижать ставки, если же они будут делать мало, то экономика может пострадать”.