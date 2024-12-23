Больше боли и возможностей. Чего ждать от биткоина в ближайшие недели
Категория
Технологии
Дата публикации

Больше боли и возможностей. Чего ждать от биткоина в ближайшие недели

биткоин
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Источник:  online.ua

Как считает криптоаналитик и руководитель исследовательского отдела Bitwise в Европе Андре Драгош, уже скоро цена BTC может существенно снизиться.

Главные тезисы

  • Факторы, влияющие на курс биткоина, включают заявления ФРС и дефицит предложения криптоактива.
  • Эксперт не исключает сценарий двойного пика инфляции как одного из возможных рисков в финансовой среде.

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Что важно понимать, стоимость главной криптовалюты упала на 8,8%, опустившись до почти 95 тыс долл. — это самое масштабное падение с августа 2024 года.

Одна из главных причин — заявления ФРС о меньшем количестве ожидаемых снижений процентных ставок в следующем году, а также напоминания о запрете на удержание BTC, пишет CoinDesk.

По словам эксперта, из общего макрокартина такова, что ФРС застряла между молотом и наковальней, поскольку финансовые условия продолжают усиливаться, несмотря на 3 последовательных снижения ставок с сентября.

Стоит отметить, что Драгош — один из немногих аналитиков, точно предсказавших стремительный рост стоимости BTC в конце июля, когда рынок не демонстрировал особого оптимизма.

Чего ждать дальше

Следовательно, вполне вероятно, что мы увидим больше боли в ближайшие недели, но это может быть интересной возможностью для покупки, учитывая постоянные попутные ветра, создаваемые дефицитом предложения BTC, — отметил Андре Драгош.

По его словам, низкие показатели инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) в течение последних месяцев спровоцировали беспокойство у ФРС относительно потенциальной второй волны.

Эксперт озвучил предположение, что в ФРС боятся сценария двойного холма и возрождения двойного пика инфляции 70-х годов, поэтому они, по всей вероятности, слишком неохотно снижают ставки.

По мнению Драгоша, они рискуют существенно ускорить инфляцию, если будут агрессивно снижать ставки, если же они будут делать мало, то экономика может пострадать”.

Также специалист отмечает, что дефицит предложения BTC станет основным "бычьим" фактором в долгосрочной перспективе.

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