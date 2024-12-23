Більше болю та можливостей. Чого очікувати від біткоїна найближчими тижнями

Як вважає криптоаналітик та керівник дослідницького відділу Bitwise в Європі Андре Драгош, уже незабаром ціна BTC може суттєво знизитися.
Головні тези:
- Фактори, що впливають на курс біткоїна, включають, це заяви ФРС та дефіцит пропозиції криптоактива.
- Експерт не виключає сценарій подвійного піку інфляції як один із можливих ризиків у фінансовому середовищі.
Біткоїну прогнозують чергове падіння в ціні
Що важливо розуміти, вартість головної криптовалюти впала аж на 8,8%, опустившись до майже 95 тис дол — це наймасштабніше падіння з серпня 2024 року.
Одна з головних причин — заяви ФРС про меншу кількість очікуваних знижень процентних ставок у наступному році, а також нагадування про заборону на утримання BTC, пише CoinDesk.
За словами експерта,з агальна макрокартина така, що ФРС застрягла між молотом і ковадлом, оскільки фінансові умови продовжують посилюватися, незважаючи на 3 послідовних зниження ставок з вересня.
Варто зазначити, Драгош — один із небагатьох аналітиків, які точно передбачили стрімке зростання вартості BTC наприкінці липня, коли ринок не демонстрував особливого оптимізму.
Чого очікувати далі
За його словами, низькі показники інфляції індексу споживчих цін (ІСЦ) протягом останніх місяців спровокували занепокоєння у ФРС щодо потенційної другої хвилі.
Експерт озвучив припущення, що у ФРС бояться сценарію подвійного горба і відродження подвійного піку інфляції 70-х років, тому вони, ймовірно, занадто неохоче знижують ставки.
На переконання Драгоша, вони ризикують суттєво прискорити інфляцію, якщо будуть агресивно знижувати ставки, якщо ж вони будуть робити мало, то економіка може постраждати”.
Також фахівець наголошує, що дефіцит пропозиції BTC стане основним “бичачим” фактором у довгостроковій перспективі.
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