Біткоїн досяг нового рекордного рівня — у чому причина

Біткоїн досяг рекордного рівня на тлі оптимізму щодо регулювання криптовалют у США.
Головні тези:
- Біткоїн досяг нового рекорду через оптимізм щодо регулювання криптовалют у США.
- Ціна біткоїна перевищила 109 730 дол, після чого криптовалюта продовжила зростання.
- Позитивні сигнали з боку регуляторів спричинили стрімке зростання біткоїна й інших криптовалют.
Біткоїн побив історичний максимум
Криптовалюта зросла на 2,6% до рекордної позначки $109 730, перевищивши попередній максимум, встановлений приблизно в час інавгурації Трампа 20 січня. Інші криптовалюти, такі як Ether та XRP, також зросли в ціні.
Біткоїн і ширший крипторинок демонструють стрімке зростання останніми тижнями завдяки позитивним сигналам з боку регуляторів.
Законопроєкт тепер готується до обговорення в Сенаті, і двопартійна група сподівається ухвалити його вже цього тижня.
Загалом з початку року біткоїн зріс приблизно на 17%, випередивши інші ризикові активи, такі як акції США.
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