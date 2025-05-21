Біткоїн досяг нового рекордного рівня — у чому причина
Категорія
Економіка
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Біткоїн досяг нового рекордного рівня — у чому причина

біткоїн
Джерело:  Bloomberg

Біткоїн досяг рекордного рівня на тлі оптимізму щодо регулювання криптовалют у США.

Головні тези:

  • Біткоїн досяг нового рекорду через оптимізм щодо регулювання криптовалют у США.
  • Ціна біткоїна перевищила 109 730 дол, після чого криптовалюта продовжила зростання.
  • Позитивні сигнали з боку регуляторів спричинили стрімке зростання біткоїна й інших криптовалют.

Біткоїн побив історичний максимум

Криптовалюта зросла на 2,6% до рекордної позначки $109 730, перевищивши попередній максимум, встановлений приблизно в час інавгурації Трампа 20 січня. Інші криптовалюти, такі як Ether та XRP, також зросли в ціні.

Біткоїн і ширший крипторинок демонструють стрімке зростання останніми тижнями завдяки позитивним сигналам з боку регуляторів.

Законопроєкт тепер готується до обговорення в Сенаті, і двопартійна група сподівається ухвалити його вже цього тижня.

Умови запропонованого законопроєкту скоригували з урахуванням жорсткіших обмежень щодо відмивання коштів, іноземних емітентів, технологічних компаній та посилення захисту споживачів. Закон також має гарантувати однакові правила як для внутрішніх, так і для закордонних емітентів.

Загалом з початку року біткоїн зріс приблизно на 17%, випередивши інші ризикові активи, такі як акції США.

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