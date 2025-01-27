Біткоїн падає після указу Трампа щодо криптовалют

Вартість біткоїну впала нижче за 100 тис доларів після указу президента США Дональда Трампа щодо політики стосовно криптовалютних активів та операцій.

Що відбувається з біткоїном на тлі указу Трампа

Зокрема, зранку у понеділок, 27 січня, вартість біткоїна впала 6,5%, до менш ніж 98 тис доларів.

Менш вартісні токени Solana і Cardano впали приблизно на 11% і 14%.

Другий після біткоїну токен Ethereum миттєво втратив більше 8%.

Дональд Трамп

Станом на 7:55 в Лондоні в понеділок біткоїн торгувався на рівні 99,2 тис доларів.

Обвал стався після того, як президент США Дональд Трамп наказав створити робочу групу для консультацій представників його адміністрації щодо політики до криптовалют.

Група упродовж наступних півроку має представити нормативну базу для функціонування цифрових активів на території США,

Окрім цього аналітикам доручено оцінити створення державного резерву криптовалюти.

ринок цифрових активів сприйняв указ 24 січня здебільшого спокійно, зафіксувавши після нього скромний приріст. Загалом біткоїн виріс більш ніж на 50% з моменту перемоги Трампа на виборах на початку листопада.

Що відомо про указ Трампа щодо криптовалют

Указ визначає криптовалюту національним імперативом, закликаючи державні установи співпрацювати з представниками цієї сфери.

Окрім цього він дозволив створити консультативну раду з криптовалют, яка представлятиме політичні інтереси учасників криптовалютного ринку.

Указ демонструватиме кардинальну зміну ставлення влади США до криптовалют, які ставали об’єктом резонансних розслідувань за президентства Джо Байдена.

У Трампа розглядають варіант створення національного резерву біткоїнів, який включатиме наявні урядові запаси цієї криптовалюти.

Аналітики з Arkham зазначають, що наразі уряд США має криптовалютних активів у біткоїнах на суму близько 20 млрд доларів. Це те, що було конфісковано у рамках різних розслідувань.

Після перемоги Трампа на виборах у США біткоїн додав у ціні майже на 50%.

У 2024 році токен подорожчав більш ніж удвічі. Станом на 11:20 ранку 17 січня за нью-йоркським часом він торгувався з підвищенням майже на 5% за ціною 104 тис 691 долара.