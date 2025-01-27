Биткоин падает после указа Трампа о криптовалюте
Категория
Экономика
Дата публикации

Биткоин падает после указа Трампа о криптовалюте

Биткоин
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Источник:  Bloomberg

Стоимость биткоина упала ниже 100 тыс долларов после указа президента США Дональда Трампа относительно политики по криптовалютным активам и операциям.

Главные тезисы

  • Стоимость биткоина упала ниже 100 тыс долларов после указа президента США Дональда Трампа относительно политики по криптовалютным активам и операциям.
  • Падение цены биткоина до отметки ниже 100 тыс долларов вызвало обвал стоимости других токенов, включая Solana, Cardano и Ethereum.
  • Указ Трампа определяет криптовалюту как национальный императив и предусматривает создание консультативного совета по криптовалюте.
  • Аналитики обсуждают возможное создание национального резерва биткоинов правительством США, отмечая наличие криптовалютных активов в биткоинах на сумму около 20 млрд долларов.

Что происходит с биткоином на фоне указа Трампа

В частности, утром в понедельник, 27 января, стоимость биткоина упала 6,5%, до менее 98 тыс долларов.

Менее стоимостные токены Solana и Cardano упали примерно на 11% и 14%.

Второй после биткоина токен Ethereum мгновенно потерял более 8%.

Биткоин падает в цене после указа Трампа по криптовалют
Дональд Трамп

По состоянию на 7:55 в Лондоне в понедельник биткоин торговался на уровне 99,2 тыс. долларов.

Обвал произошел после того, как президент США Дональд Трамп приказал создать рабочую группу для консультаций представителей его администрации относительно политики криптовалюта.

Группа в течение следующих полугода должна предоставить нормативную базу для функционирования цифровых активов на территории США,

Кроме этого, аналитикам поручено оценить создание государственного резерва криптовалюты.

рынок цифровых активов воспринял указ 24 января в большинстве своем спокойно, зафиксировав после него скромный прирост. В общей сложности биткоин вырос более чем на 50% с момента победы Трампа на выборах в начале ноября.

Что известно об указе Трампа относительно криптовалют

Указ определяет криптовалюту национальным императивом, призывая государственные учреждения сотрудничать с представителями этой сферы.

Кроме этого он разрешил создать консультативный совет по криптовалюту, который будет представлять политические интересы участников криптовалютного рынка.

Указ будет демонстрировать кардинальное изменение отношения властей США к криптовалютам, которые становились объектом резонансных расследований при президентстве Джо Байдена.

В Трампе рассматривают вариант создания национального резерва биткоинов, который будет включать имеющиеся правительственные запасы этой криптовалюты.

Аналитики из Arkham отмечают, что в настоящее время правительство США имеет криптовалютные активы в биткоинах на сумму около 20 млрд долларов. Это то, что было конфисковано в рамках различных расследований.

После победы Трампа на выборах в США биткоин прибавил в цене почти на 50%.

В 2024 году токен подорожал более чем вдвое. По состоянию на 11:20 утра 17 января по нью-йоркскому времени он торговался с повышением почти на 5% по цене 104 тыс. 691 доллар.

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