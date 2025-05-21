Биткоин достиг нового рекордного уровня — в чем причина
Категория
Экономика
Дата публикации

Биткоин достиг нового рекордного уровня — в чем причина

биткоин
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Источник:  Bloomberg

Биткоин достиг рекордного уровня на фоне оптимизма по регулированию криптовалют в США.

Главные тезисы

  • Биткоин достиг рекордного уровня из-за оптимизма по регулированию криптовалют в США.
  • Положительные сигналы со стороны регуляторов способствуют стремительному росту биткоина и других криптовалют.
  • Цена биткоина превысила 109 730 долл, продемонстрировав рост на фоне ожиданий законодательного регулирования криптомаркета в США.

Биткоин побил исторический максимум

Криптовалюта выросла на 2,6% до рекордной отметки в $109 730, превысив предыдущий максимум, установленный примерно во время инаугурации Трампа 20 января. Другие криптовалюты, такие как Ether и XRP, также выросли в цене.

Биткоин и более широкий крипторинок демонстрируют стремительный рост в последние недели благодаря положительным сигналам со стороны регуляторов.

Законопроект теперь готовится к обсуждению в Сенате и двухпартийная группа надеется принять его уже на этой неделе.

Условия предложенного законопроекта скорректировались с учетом более жестких ограничений по отмыванию средств, иностранных эмитентов, технологических компаний и усилению защиты потребителей. Закон также должен гарантировать равные правила как для внутренних, так и для зарубежных эмитентов.

В общей сложности с начала года биткоин вырос примерно на 17%, опередив другие рисковые активы, такие как акции США.

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