Биткоин достиг нового рекордного уровня — в чем причина

Биткоин достиг рекордного уровня на фоне оптимизма по регулированию криптовалют в США.

Биткоин побил исторический максимум

Криптовалюта выросла на 2,6% до рекордной отметки в $109 730, превысив предыдущий максимум, установленный примерно во время инаугурации Трампа 20 января. Другие криптовалюты, такие как Ether и XRP, также выросли в цене.

Биткоин и более широкий крипторинок демонстрируют стремительный рост в последние недели благодаря положительным сигналам со стороны регуляторов.

Законопроект теперь готовится к обсуждению в Сенате и двухпартийная группа надеется принять его уже на этой неделе.

Условия предложенного законопроекта скорректировались с учетом более жестких ограничений по отмыванию средств, иностранных эмитентов, технологических компаний и усилению защиты потребителей. Закон также должен гарантировать равные правила как для внутренних, так и для зарубежных эмитентов. Поделиться

В общей сложности с начала года биткоин вырос примерно на 17%, опередив другие рисковые активы, такие как акции США.