Биткоин достиг нового рекордного уровня — в чем причина

Биткоин достиг рекордного уровня на фоне оптимизма по регулированию криптовалют в США.
Главные тезисы
- Биткоин достиг рекордного уровня из-за оптимизма по регулированию криптовалют в США.
- Положительные сигналы со стороны регуляторов способствуют стремительному росту биткоина и других криптовалют.
- Цена биткоина превысила 109 730 долл, продемонстрировав рост на фоне ожиданий законодательного регулирования криптомаркета в США.
Биткоин побил исторический максимум
Криптовалюта выросла на 2,6% до рекордной отметки в $109 730, превысив предыдущий максимум, установленный примерно во время инаугурации Трампа 20 января. Другие криптовалюты, такие как Ether и XRP, также выросли в цене.
Биткоин и более широкий крипторинок демонстрируют стремительный рост в последние недели благодаря положительным сигналам со стороны регуляторов.
Законопроект теперь готовится к обсуждению в Сенате и двухпартийная группа надеется принять его уже на этой неделе.
В общей сложности с начала года биткоин вырос примерно на 17%, опередив другие рисковые активы, такие как акции США.
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