Это рекорд. Биткоин впервые пересек отметку в 120 тыс долл

14 июля биткоин установил новый рекорд стоимости, достигнув 120 тыс дол.
Главные тезисы
- Биткоин установил новый рекорд стоимости, пересекая отметку в 120 тыс долл благодаря институциональному спросу и поддержке от администрации президента США.
- Стремительный рост цены криптовалюты связан с ожиданиями дальнейшего увеличения и поддержкой со стороны Трампа, который призвал пересмотреть правила в пользу отрасли.
Биткоин впервые пересек отметку в 120 тыс долл
Речь идет, что биткоин достиг рекордного максимума в 122 571,19 долл, затем снизился до 121 952,61 долл, что на 2,4% выше, чем предыдущий показатель.
В тот же день Палата представителей США обсудит ряд законопроектов, направленных на обеспечение индустрии цифровых активов национальной регуляторной базой, в которой она давно нуждается.
Эти требования поддерживает президент США Дональд Трамп, назвавший себя "криптопрезидентом" и призвавший политиков пересмотреть правила в пользу отрасли.
Рыночный аналитик IG Тони Сикамор считает, что рост цены криптовалюты связан с сильным институциональным спросом, ожиданием дальнейшего роста и поддержкой со стороны Трампа.
Рост стоимости биткоина, который с начала года вырос на 29%, привел к более широкому росту других криптовалют в течение последних нескольких сессий, даже несмотря на хаотические тарифы Трампа, пишет издание.
11 июля курс Bitcoin вырос до исторического максимума, что явилось результатом активного интереса со стороны крупных институциональных инвесторов и благоприятной криптополитики администрации президента США Дональда Трампа.
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