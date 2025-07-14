Это рекорд. Биткоин впервые пересек отметку в 120 тыс долл

Биткоин впервые пересек отметку в 120 тыс долл

Речь идет, что биткоин достиг рекордного максимума в 122 571,19 долл, затем снизился до 121 952,61 долл, что на 2,4% выше, чем предыдущий показатель.

В тот же день Палата представителей США обсудит ряд законопроектов, направленных на обеспечение индустрии цифровых активов национальной регуляторной базой, в которой она давно нуждается.

Эти требования поддерживает президент США Дональд Трамп, назвавший себя "криптопрезидентом" и призвавший политиков пересмотреть правила в пользу отрасли.

Рыночный аналитик IG Тони Сикамор считает, что рост цены криптовалюты связан с сильным институциональным спросом, ожиданием дальнейшего роста и поддержкой со стороны Трампа.

За последние шесть или семь дней наблюдается очень, очень сильный рост, и сейчас трудно понять, где он остановится. Похоже, что он легко может достичь уровня 125 тыс долл, — сказал он. Поделиться

Рост стоимости биткоина, который с начала года вырос на 29%, привел к более широкому росту других криптовалют в течение последних нескольких сессий, даже несмотря на хаотические тарифы Трампа, пишет издание.