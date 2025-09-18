Гігантська статуя Трампа з біткоїном у руці з'явилася перед Капітолієм у Вашингтоні

Золота статуя Трампа з’явилася у Вашингтоні

Зазначається, що це зробили з нагоди першого в цьому році рішення Федеральної резервної системи про зменшення процентної ставки 4,3% до 4,1%.

Про це пише WJLA.

Видання нагадало, що минулого року центральний банк знижував ставки тричі, бо побоювалися уповільнення зростання зайнятості та збільшення безробіття. Поширити

Статую заввишки понад 3,5 метра профінансував колектив інвесторів у криптовалюту. Організатори заявили, що ця інсталяція має на меті спровокувати дискусію про майбутнє цифрової валюти, монетарної політики та ролі федерального уряду на фінансових ринках.

Статуя Трампа