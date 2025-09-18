Гігантська статуя Трампа з біткоїном у руці з'явилася перед Капітолієм у Вашингтоні
У Вашингтоні біля Капітолія встановили золоту статую президента США Дональда Трампа, який тримає біткоїн.

Головні тези:

  • У Вашингтоні біля Капітолія встановлено статую Трампа з біткоїном у руці, інсталяція спричинила дискусії про майбутнє цифрової валюти.
  • Статуя понад 3,5 метра була профінансована колективом інвесторів у криптовалюту для привертання уваги до ролі криптовалют на фінансових ринках.
  • Організатори надіялися, що інсталяція збудить обговорення щодо впливу криптовалют на майбутню монетарну політику та роль федерального уряду.

Золота статуя Трампа з’явилася у Вашингтоні

Зазначається, що це зробили з нагоди першого в цьому році рішення Федеральної резервної системи про зменшення процентної ставки 4,3% до 4,1%.

Про це пише WJLA.

Видання нагадало, що минулого року центральний банк знижував ставки тричі, бо побоювалися уповільнення зростання зайнятості та збільшення безробіття.

Статую заввишки понад 3,5 метра профінансував колектив інвесторів у криптовалюту. Організатори заявили, що ця інсталяція має на меті спровокувати дискусію про майбутнє цифрової валюти, монетарної політики та ролі федерального уряду на фінансових ринках.

Статуя Трампа

Інсталяція покликана розпалити дискусію про майбутнє валюти, що випускається урядом, і є символом перетину сучасної політики та фінансових інновацій. Оскільки Федеральна резервна система формує економічну політику, ми сподіваємося, що ця статуя спонукає до роздумів про зростаючий вплив криптовалюти, – сказав представник колективу криптоінвесторів Хічем Загдуді.

