Король Британії Чарльз III закликав Трампа і союзників об'єднатись для підтримки України

Під час бенкету на честь державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії король Чарльз III згадав про спільні зусилля на підтримку України в її протистоянні агресії.
Головні тези:
- Король Британії Чарльз III виступив з закликом об'єднатися для підтримки України в боротьбі з агресією.
- Зустріч у Віндзорському замку стала підтвердженням того, що об'єднані дії країн мають на меті стримати агресію та забезпечити мир в регіоні.
Чарльз III закликав Трампа підтримати Україну
Захід відбувся у Віндзорському замку.
Водночас президент США Дональд Трамп кивнув у відповідь на його слова.
Чарльз III також з похвалою висловився про мирні зусилля Дональда Трампа.
Наші країни працюють разом на підтримку вирішальних дипломатичних зусиль, не в останню чергу, пане президенте, є ваша особиста відданість пошуку рішень деяких найскладніших конфліктів у світі, щоб забезпечити мир.
