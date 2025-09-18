Король Британії Чарльз III закликав Трампа і союзників об'єднатись для підтримки України
Король Британії Чарльз III закликав Трампа і союзників об'єднатись для підтримки України

Джерело:  Sky News

Під час бенкету на честь державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії король Чарльз III згадав про спільні зусилля на підтримку України в її протистоянні агресії.

  • Король Британії Чарльз III виступив з закликом об'єднатися для підтримки України в боротьбі з агресією.
  • Зустріч у Віндзорському замку стала підтвердженням того, що об'єднані дії країн мають на меті стримати агресію та забезпечити мир в регіоні.

Захід відбувся у Віндзорському замку.

У двох світових війнах ми разом боролися, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримувати агресію та забезпечувати мир.

Водночас президент США Дональд Трамп кивнув у відповідь на його слова.

Чарльз III також з похвалою висловився про мирні зусилля Дональда Трампа.

Наші країни працюють разом на підтримку вирішальних дипломатичних зусиль, не в останню чергу, пане президенте, є ваша особиста відданість пошуку рішень деяких найскладніших конфліктів у світі, щоб забезпечити мир.

