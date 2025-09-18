Король Британии Чарльз III призвал Трампа и союзников объединиться для поддержки Украины

Во время пира в честь государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию король Чарльз III упомянул о совместных усилиях в поддержку Украины в ее противостоянии агрессии.
Главные тезисы
- Король Британии Чарльз III призвал Трампа и союзников поддержать Украину в борьбе с агрессией.
- Объединенные действия стран направлены на сдерживание агрессии и обеспечение мира в регионе.
Чарльз III призвал Трампа поддержать Украину
Мероприятие прошло в Виндзорском замке.
В то же время, президент США Дональд Трамп кивнул в ответ на его слова.
Чарльз III также с похвалой высказался о мирных усилиях Дональда Трампа.
Наши страны работают вместе на поддержку решающих дипломатических усилий, не в последнюю очередь, господин президент, есть ваша личная преданность поиску решений некоторых сложных конфликтов в мире, чтобы обеспечить мир.
