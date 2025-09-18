Король Британии Чарльз III призвал Трампа и союзников объединиться для поддержки Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Король Британии Чарльз III призвал Трампа и союзников объединиться для поддержки Украины

встреча
Читати українською
Источник:  Sky News

Во время пира в честь государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию король Чарльз III упомянул о совместных усилиях в поддержку Украины в ее противостоянии агрессии.

Главные тезисы

  • Король Британии Чарльз III призвал Трампа и союзников поддержать Украину в борьбе с агрессией.
  • Объединенные действия стран направлены на сдерживание агрессии и обеспечение мира в регионе.

Чарльз III призвал Трампа поддержать Украину

Мероприятие прошло в Виндзорском замке.

В двух мировых войнах мы вместе сражались, чтобы победить силы тирании. Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдерживать агрессию и обеспечивать мир.

Чарльз III

Чарльз III

Король Британии

В то же время, президент США Дональд Трамп кивнул в ответ на его слова.

Чарльз III также с похвалой высказался о мирных усилиях Дональда Трампа.

Наши страны работают вместе на поддержку решающих дипломатических усилий, не в последнюю очередь, господин президент, есть ваша личная преданность поиску решений некоторых сложных конфликтов в мире, чтобы обеспечить мир.

