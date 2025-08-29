Принц Гарри едет к королю Чарльзу III, но есть одно "но"

Согласно данным издания Mirror, принц Гарри возвращается в Великобританию и впервые с февраля 2024 встретится со своим отцом, королем Чарльзом III. Однако, как утверждают журналисты, этому известию рады не все.
Главные тезисы
- Принц Гарри и король Чарльз III планируют провести встречу конфиденциально.
- Уильям не хочет мириться со своим братом из-за громких конфликтов в прошлом.
Принц Гарри возвращается
Как удалось узнать журналистам, визит должен состоятся уже 8 сентября.
СМИ обращают внимание на то, что дата совпадает с третьей годовщиной смерти королевы Елизаветы II и посещением Гарри благотворительного события WellChild Awards, которое он поддерживает.
По словам инсайдеров, обе стороны стремятся провести встречу конфиденциально.
Нельзя также игнорировать тот факт, что отношения Гарри с братом, принцем Уильямом, до сих пор непростые.
Уильям уже отказался от какой-либо попытки примирения, ведь он не доверяет ни Гарри, ни Меган Маркл:
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-