Принц Гарри едет к королю Чарльзу III, но есть одно "но"

После 20 месяцев разлуки и продолжения лечения королем, кажется, что пора сделать этот шаг. Речь идет не о больших жестах или официальных встречах, а о простом личном разговоре между отцом и сыном. Приоритетом является конфиденциальность и достоинство, а также обеспечение возможности для дальнейшего диалога. Что касается Гарри и Уильяма, то любая возможность примирения между ними была отвергнута сразу.