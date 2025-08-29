Принц Гарри едет к королю Чарльзу III, но есть одно "но"
Категория
Мир
Дата публикации

Принц Гарри едет к королю Чарльзу III, но есть одно "но"

Принц Гарри возвращается
Читати українською
Источник:  The Mirror

Согласно данным издания Mirror, принц Гарри возвращается в Великобританию и впервые с февраля 2024 встретится со своим отцом, королем Чарльзом III. Однако, как утверждают журналисты, этому известию рады не все.

Главные тезисы

  • Принц Гарри и король Чарльз III планируют провести встречу конфиденциально.
  • Уильям не хочет мириться со своим братом из-за громких конфликтов в прошлом.

Принц Гарри возвращается

Как удалось узнать журналистам, визит должен состоятся уже 8 сентября.

СМИ обращают внимание на то, что дата совпадает с третьей годовщиной смерти королевы Елизаветы II и посещением Гарри благотворительного события WellChild Awards, которое он поддерживает.

По словам инсайдеров, обе стороны стремятся провести встречу конфиденциально.

Нельзя также игнорировать тот факт, что отношения Гарри с братом, принцем Уильямом, до сих пор непростые.

Уильям уже отказался от какой-либо попытки примирения, ведь он не доверяет ни Гарри, ни Меган Маркл:

После 20 месяцев разлуки и продолжения лечения королем, кажется, что пора сделать этот шаг. Речь идет не о больших жестах или официальных встречах, а о простом личном разговоре между отцом и сыном. Приоритетом является конфиденциальность и достоинство, а также обеспечение возможности для дальнейшего диалога. Что касается Гарри и Уильяма, то любая возможность примирения между ними была отвергнута сразу.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Принца Гарри обвинили в издевательствах и преследованиях
Что известно о скандале вокруг принца Гарри
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Неожиданный визит принца Гарри в Украину — что известно
Первые подробности визита принца Гарри в Украину
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Принц Гарри хочет помириться с королевской семьей, но есть одно "но"
Принц Гарри скучает по семье

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?