Принц Гаррі їде до короля Чарльза III, але є "але"
Категорія
Світ
Дата публікації

Принц Гаррі їде до короля Чарльза III, але є "але"

Принц Гаррі повертається
Джерело:  The Mirror

Згідно з даними видання Mirror, принц Гаррі повертається до Великої Британії та вперше з лютого 2024 року зустрінеться зі своїм батьком, королем Чарльзом III. Однак, як стверджують журналісти, цій звістці раді не всі.

Головні тези:

  • Принц Гаррі і король Чарльз III планують провести зустріч конфіденційно.
  • Вільям не хоче миритися зі своїм братом через гучні конфлікти в минулому.

Принц Гаррі повертається

Як вдалося дізнатися журналістам, візит повинен відбутися уже 8 вересня.

ЗМІ звертають увагу на те, що дата співпадає з третьою річницею смерті королеви Єлизавети II та відвідуванням Гаррі благодійної події WellChild Awards, яку він підтримує.

За словами інсайдерів, обидві сторони прагнуть провести зустріч конфіденційно.

Не можна також ігнорувати той факт, що стосунки Гаррі з братом, принцом Вільямом, досі є непростими.

Вільям уже відмовився від будь-якої спроби примирення, адже він не довіряє ні Гаррі, ні Меган Маркл:

Після 20 місяців розлуки і продовження лікування королем, здається, що настав час зробити цей крок. Мова йде не про великі жести чи офіційні зустрічі, а про просту особисту розмову між батьком і сином. Пріоритетом є приватність і гідність, а також забезпечення можливості для подальшого діалогу. Що стосується Гаррі і Вільяма, то будь-яка можливість примирення між ними була відкинута відразу.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Принца Гаррі звинуватили у знущаннях і переслідуваннях
принц Гаррі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Неочікуваний візит принца Гаррі до України — що відомо
Неочікуваний візит принца Гаррі до України — що відомо
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Принц Гаррі хоче помиритися з королівською родиною, але є "але"
Принц Гаррі сумує за родиною

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?