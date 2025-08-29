Принц Гаррі їде до короля Чарльза III, але є "але"

Згідно з даними видання Mirror, принц Гаррі повертається до Великої Британії та вперше з лютого 2024 року зустрінеться зі своїм батьком, королем Чарльзом III. Однак, як стверджують журналісти, цій звістці раді не всі.
Головні тези:
- Принц Гаррі і король Чарльз III планують провести зустріч конфіденційно.
- Вільям не хоче миритися зі своїм братом через гучні конфлікти в минулому.
Принц Гаррі повертається
Як вдалося дізнатися журналістам, візит повинен відбутися уже 8 вересня.
ЗМІ звертають увагу на те, що дата співпадає з третьою річницею смерті королеви Єлизавети II та відвідуванням Гаррі благодійної події WellChild Awards, яку він підтримує.
За словами інсайдерів, обидві сторони прагнуть провести зустріч конфіденційно.
Не можна також ігнорувати той факт, що стосунки Гаррі з братом, принцом Вільямом, досі є непростими.
Вільям уже відмовився від будь-якої спроби примирення, адже він не довіряє ні Гаррі, ні Меган Маркл:
