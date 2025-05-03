Принц Гаррі хоче помиритися з королівською родиною, але є "але"

Принц Гаррі офіційно підтвердив, що має намір помиритися з британською королівською родиною. Однак головна проблема полягає в тому, що його батько, король Чарльз, не буде розмовляти з ним через суперечку про його безпеку.
Головні тези:
- Принц відмовився від королівських обов'язків 5 років тому та переїхав з родиною до США.
- Гаррі усвідомив, що настав слушний час для примирення.
Принц Гаррі сумує за родиною
За словами британського принца, він не знає, як довго проживе монарх, який наразі продовжує боротьбу з раком.
Журналісти звернули увагу на те, що за кілька годин після того, як Гаррі програв судову битву з британським урядом щодо його захисту поліцією, принц дав емоційне інтерв'ю BBC.
Під час нього він заявив, що не впевнений, що коли-небудь зможе повернути свою родину назад до Британії.
Що важливо розуміти, Гаррі відмовився від королівських обов'язків ще 5 років тому.
Він переїхав до Штатів, де живе в Каліфорнії зі своєю дружиною Меган Маркл та їхніми двома дітьми.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-