Принц Гаррі хоче помиритися з королівською родиною, але є "але"

Принц Гаррі офіційно підтвердив, що має намір помиритися з британською королівською родиною. Однак головна проблема полягає в тому, що його батько, король Чарльз, не буде розмовляти з ним через суперечку про його безпеку.

Принц Гаррі сумує за родиною

За словами британського принца, він не знає, як довго проживе монарх, який наразі продовжує боротьбу з раком.

Журналісти звернули увагу на те, що за кілька годин після того, як Гаррі програв судову битву з британським урядом щодо його захисту поліцією, принц дав емоційне інтерв'ю BBC.

Під час нього він заявив, що не впевнений, що коли-небудь зможе повернути свою родину назад до Британії.

Я хотів би примирення з моєю сім'єю. Життя безцінне. Я не знаю, скільки ще залишилося моєму батькові. Він не розмовляє зі мною через ці речі з безпекою, але було б добре примиритися. Принц Гаррі Герцог Сассекський

Що важливо розуміти, Гаррі відмовився від королівських обов'язків ще 5 років тому.