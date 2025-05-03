Принц Гарри хочет помириться с королевской семьей, но есть одно "но"
Категория
Мир
Дата публикации

Принц Гарри хочет помириться с королевской семьей, но есть одно "но"

Принц Гарри скучает по семье
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Источник:  Reuters

Принц Гарри официально подтвердил, что намерен помириться с британской королевской семьей. Однако главная проблема заключается в том, что его отец, король Чарльз, не будет разговаривать с ним из-за спора о его безопасности.

Главные тезисы

  • Принц отказался от королевских обязанностей 5 лет назад и переехал в США.
  • Гарри осознал, что пришло время для примирения.

Принц Гарри скучает по семье

По словам британского принца, он не знает, как долго проживет монарх, который продолжает борьбу с раком.

Журналисты обратили внимание на то, что через несколько часов после того, как Гарри проиграл суд с британским правительством по его защите полицией, принц дал эмоциональное интервью BBC.

Во время него он заявил, что не уверен, что когда-нибудь сможет вернуть свою семью обратно в Британию.

Я хотел бы примириться с моей семьей. Жизнь бесценна. Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу. Он не разговаривает со мной из-за этих вещей с безопасностью, но было бы хорошо примириться.

Принц Гарри

Принц Гарри

Герцог Сассекский

Что важно понимать, Гарри отказался от королевских обязанностей еще пять лет назад.

Он переехал в Штаты, где живет в Калифорнии со своей женой Меган Маркл и их двумя детьми.

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