Принц Гарри хочет помириться с королевской семьей, но есть одно "но"

Принц Гарри официально подтвердил, что намерен помириться с британской королевской семьей. Однако главная проблема заключается в том, что его отец, король Чарльз, не будет разговаривать с ним из-за спора о его безопасности.
Главные тезисы
- Принц отказался от королевских обязанностей 5 лет назад и переехал в США.
- Гарри осознал, что пришло время для примирения.
Принц Гарри скучает по семье
По словам британского принца, он не знает, как долго проживет монарх, который продолжает борьбу с раком.
Журналисты обратили внимание на то, что через несколько часов после того, как Гарри проиграл суд с британским правительством по его защите полицией, принц дал эмоциональное интервью BBC.
Во время него он заявил, что не уверен, что когда-нибудь сможет вернуть свою семью обратно в Британию.
Что важно понимать, Гарри отказался от королевских обязанностей еще пять лет назад.
Он переехал в Штаты, где живет в Калифорнии со своей женой Меган Маркл и их двумя детьми.
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