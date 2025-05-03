Принц Гарри хочет помириться с королевской семьей, но есть одно "но"

Принц Гарри официально подтвердил, что намерен помириться с британской королевской семьей. Однако главная проблема заключается в том, что его отец, король Чарльз, не будет разговаривать с ним из-за спора о его безопасности.

Принц Гарри скучает по семье

По словам британского принца, он не знает, как долго проживет монарх, который продолжает борьбу с раком.

Журналисты обратили внимание на то, что через несколько часов после того, как Гарри проиграл суд с британским правительством по его защите полицией, принц дал эмоциональное интервью BBC.

Во время него он заявил, что не уверен, что когда-нибудь сможет вернуть свою семью обратно в Британию.

Я хотел бы примириться с моей семьей. Жизнь бесценна. Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу. Он не разговаривает со мной из-за этих вещей с безопасностью, но было бы хорошо примириться. Принц Гарри Герцог Сассекский

Что важно понимать, Гарри отказался от королевских обязанностей еще пять лет назад.