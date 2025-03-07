The King's Music Room. Король Чарльз III поделится любимой музыкой

Король Чарльз III станет ведущим радиошоу ко Дню содружества

Радиопрограмму The King's Music Room записали в Букингемском дворце. Apple рассказывает, что в список любимых композиций британского короля попали, в частности, песни Боба Марли, Кайли Миноуг, Грейс Джонс, а также современные исполнители, такие как Davido и RAYE.

Это то, чем я особенно хотел поделиться — песни, которые доставили мне радость. В течение всей моей жизни музыка многое значила для меня. Чарльз III Король Британии

Он также добавил, что радиопрограмма "интересный и инновационный способ" поделиться любимыми песнями и отпраздновать День Содружества в этом году.

В то же время, ожидается, что король расскажет анекдоты о некоторых артистах и почему песни помогают сформировать саундтрек к его жизни.

В течение всей моей жизни музыка имела для меня огромное значение. Я знаю, что это касается многих других. Она обладает удивительной способностью возвращать радостные воспоминания, проистекающие из самых глубоких уголков памяти, утешать нас во времена печали и переносить в далекие места. Поделиться

Премьера The King's Music Room состоится в понедельник, 10 марта, на радиостанции Apple Music 1 в 8:00 по Киеву. Тогда же плейлист Чарльза III станет доступен на Apple Music.