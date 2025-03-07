The King's Music Room. Король Чарльз III поделится любимой музыкой

Король Великобритании Чарльз ІІІ в радиопрограмме поделится своим музыкальным плейлистом с любимыми композициями ко Дню содружества наций 10 марта.
Главные тезисы
- Король Чарльз III поделится своим музыкальным плейлистом в радиопрограмме The King's Music Room ко Дню содружества наций.
- В плейлисте короля любимые песни от таких звезд, как Боб Марли, Кайли Миноуг, Davido и RAYE.
- Музыка имеет огромное значение для Чарльза III, который считает радиопрограмму интересным и инновационным способом поделиться любимыми песнями.
Король Чарльз III станет ведущим радиошоу ко Дню содружества
Радиопрограмму The King's Music Room записали в Букингемском дворце. Apple рассказывает, что в список любимых композиций британского короля попали, в частности, песни Боба Марли, Кайли Миноуг, Грейс Джонс, а также современные исполнители, такие как Davido и RAYE.
Он также добавил, что радиопрограмма "интересный и инновационный способ" поделиться любимыми песнями и отпраздновать День Содружества в этом году.
В то же время, ожидается, что король расскажет анекдоты о некоторых артистах и почему песни помогают сформировать саундтрек к его жизни.
Премьера The King's Music Room состоится в понедельник, 10 марта, на радиостанции Apple Music 1 в 8:00 по Киеву. Тогда же плейлист Чарльза III станет доступен на Apple Music.
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