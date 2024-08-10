Король Чарльз ІІІ обратился к британцам на фоне протестов в стране

Король Великобритании Чарльз ІІІ призывает граждан страны к пониманию на фоне антииммигрантских протестов с беспорядками, которые не утихают уже неделю.

Чарльз ІІІ отреагировал на события в Британии

По словам журналистов, обращение короля озвучил представитель Букингемского дворца.

Что важно понимать, это явилось первой публичной реакцией короля на последние события.

Накануне он также провел телефонную беседу с премьером Киром Стармером и руководством полиции.

На фоне протестов и беспорядков Чарльз ІІІ призвал к взаимному уважению и взаимопониманию.

Кроме того, он выразил благодарность полиции и службам чрезвычайных ситуаций, а также похвалил то, как общины отреагировали на "агрессию и криминальные действия немногих".

Его Величество сохраняет надежду, что общие ценности взаимного уважения и взаимопонимания продолжат усиливать и объединять нашу страну, — заявил представитель. Поделиться

Что важно знать о беспорядках в Британии

Днем 4 августа в Великобритании возобновились протесты с беспорядками на фоне гибели трех девочек после нападения несовершеннолетнего во время танцевального мастер-класса.

Пользователей сети разозлила информация о том, что подозреваемый в нападении был радикальным мусульманским мигрантом.

Однако впоследствии выяснилось, что это был фейк.

Полиция заявила, что подозреваемый, 17-летний Аксель Рудакубана, родился в Британии, однако беспорядки это не остановило.

Протесты антииммигрантских и антимусульманских демонстрантов разгорелись во многих городах страны.

Кое-где они даже выливаются в насилие, поджог и мародерство.