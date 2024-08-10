Король Чарльз ІІІ звернувся до британців на тлі протестів у країні

Король Великої Британії Чарльз ІІІ закликає громадян країни до порозуміння на тлі антиіммігрантських протестів із заворушеннями, які не вщухають уже тиждень.
Головні тези:
- Король уже провів розмову з цього приводу з прем'єром країни Кіром Стармером.
- Він висловив вдячність поліції та службам надзвичайних ситуацій, а також засудив злочинні дії деяких учасників протестів.
- Протести та заворушення виникли після нападу на трьох дівчаток під час танцювального майстер-класу.
Чарльз ІІІ відреагував на події у Британії
За словами журналістів, звернення короля озвучив речник Букінгемського палацу.
Що важливо розуміти, це стало першою публічною реакцією короля на останні події.
Напередодні він також провів телефонну бесіду з прем’єром Кіром Стармером і керівництвом поліції.
На тлі протестів та заворушень Чарльз ІІІ закликав до взаємної поваги та порозуміння.
Окрім того, він висловив вдячність поліції та службам надзвичайних ситуацій, а також те, як громади відреагували на "агресію і кримінальні дії небагатьох".
Що важливо знати про заворушення у Британії
Вдень 4 серпня у Великій Британії поноводися протести із заворушеннями на тлі загибелі трьох дівчаток після нападу неповнолітнього під час танцювального майстер-класу.
Користувачів мережі розлютила інформація про те, що підозрюваний у нападі був радикальним мусульманським мігрантом.
Однак згодом з’ясувалося, що це був фейк.
Поліція заявила, що підозрюваний, 17-річний Аксель Рудакубана, народився у Британії, однак заворушення це не зупинило.
Протести антиіммігрантських і антимусульманських демонстрантів розгорілися в багатьох містах країни.
Подекуди вони навіть виливаються в насильство, підпали і мародерство.
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