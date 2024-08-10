Король Чарльз ІІІ звернувся до британців на тлі протестів у країні
Категорія
Світ
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Король Чарльз ІІІ звернувся до британців на тлі протестів у країні

Чарльз ІІІ
Джерело:  Reuters

Король Великої Британії Чарльз ІІІ закликає громадян країни до порозуміння на тлі антиіммігрантських протестів із заворушеннями, які не вщухають уже тиждень.

Головні тези:

  • Король уже провів розмову з цього приводу з прем'єром країни Кіром Стармером.
  • Він висловив вдячність поліції та службам надзвичайних ситуацій, а також засудив злочинні дії деяких учасників протестів.
  • Протести та заворушення виникли після нападу на трьох дівчаток під час танцювального майстер-класу.

Чарльз ІІІ відреагував на події у Британії

За словами журналістів, звернення короля озвучив речник Букінгемського палацу.

Що важливо розуміти, це стало першою публічною реакцією короля на останні події.

Напередодні він також провів телефонну бесіду з прем’єром Кіром Стармером і керівництвом поліції.

На тлі протестів та заворушень Чарльз ІІІ закликав до взаємної поваги та порозуміння.

Окрім того, він висловив вдячність поліції та службам надзвичайних ситуацій, а також те, як громади відреагували на "агресію і кримінальні дії небагатьох".

Його Величність зберігає сподівання, що спільні цінності взаємної поваги і порозуміння продовжать посилювати і об’єднувати нашу країну, — заявив речник.

Що важливо знати про заворушення у Британії

Вдень 4 серпня у Великій Британії поноводися протести із заворушеннями на тлі загибелі трьох дівчаток після нападу неповнолітнього під час танцювального майстер-класу.

Користувачів мережі розлютила інформація про те, що підозрюваний у нападі був радикальним мусульманським мігрантом.

Однак згодом з’ясувалося, що це був фейк.

Поліція заявила, що підозрюваний, 17-річний Аксель Рудакубана, народився у Британії, однак заворушення це не зупинило.

Протести антиіммігрантських і антимусульманських демонстрантів розгорілися в багатьох містах країни.

Подекуди вони навіть виливаються в насильство, підпали і мародерство.

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