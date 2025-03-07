The Kіng's Music Room. Король Чарльз III поділиться улюбленою музикою

Король Великої Британії Чарльз ІІІ в радіопрограмі поділиться своїм музичним плейлистом з улюбленими композиціями до Дня співдружності націй 10 березня.
Головні тези:
- Король Чарльз III поділиться улюбленими композиціями в радіопрограмі The King's Music Room до Дня співдружності націй.
- У плейлисті короля улюблені пісні від Боба Марлі до Davido та RAYE.
- Музика має величезне значення для Чарльза III, який вважає радіопрограму інноваційним способом поділитися улюбленими піснями.
Король Чарльз III стане ведучим радіошоу до Дня співдружності
Радіопрограму The King's Music Room записали в Букінгемському палаці. Apple розповідає, що до переліку улюблених композицій британського короля потрапили, зокрема, пісні Боба Марлі, Кайлі Міноуг, Грейс Джонс, а також сучасні виконавці, такі як Davido та RAYE.
Він також додав, що радіопрограма є "цікавим та інноваційним способом" поділитися улюбленими піснями й відсвяткувати День Співдружності цього року.
Водночас очікується, що король розповість анекдоти про деяких артистів і чому пісні допомагають сформувати саундтрек до його життя.
Премʼєра The King's Music Room відбудеться в понеділок, 10 березня, на радіостанції Apple Music 1 о 8:00 за Києвом. Тоді ж плейлист Чарльза ІІІ стане доступним на Apple Music.
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