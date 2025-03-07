The Kіng's Music Room. Король Чарльз III поділиться улюбленою музикою

Король Великої Британії Чарльз ІІІ в радіопрограмі поділиться своїм музичним плейлистом з улюбленими композиціями до Дня співдружності націй 10 березня.

Король Чарльз III стане ведучим радіошоу до Дня співдружності

Радіопрограму The King's Music Room записали в Букінгемському палаці. Apple розповідає, що до переліку улюблених композицій британського короля потрапили, зокрема, пісні Боба Марлі, Кайлі Міноуг, Грейс Джонс, а також сучасні виконавці, такі як Davido та RAYE.

Це те, чим я особливо хотів поділитися — пісні, які принесли мені радість. Протягом усього мого життя музика багато значила для мене. Чарльз III Король Британії

Він також додав, що радіопрограма є "цікавим та інноваційним способом" поділитися улюбленими піснями й відсвяткувати День Співдружності цього року.

Водночас очікується, що король розповість анекдоти про деяких артистів і чому пісні допомагають сформувати саундтрек до його життя.

Протягом усього мого життя музика мала для мене величезне значення. Я знаю, що це також стосується багатьох інших. Вона має дивовижну здатність повертати радісні спогади, що напливають із найглибших куточків пам’яті, втішати нас у часи смутку й переносити в далекі місця. Поширити

Премʼєра The King's Music Room відбудеться в понеділок, 10 березня, на радіостанції Apple Music 1 о 8:00 за Києвом. Тоді ж плейлист Чарльза ІІІ стане доступним на Apple Music.