Портрет короля Великобританії Чарльза III вперше з'явився на банкнотах

Король Чарльз III отримав у подарунок перші банкноти зі своїм зображенням. Їх піднесли у Букінгемському палаці керуючий Банку Англії Ендрю Бейлі та головний касир Сара Джон.

Британський король Чарльз III уперше побачив свій портрет на нових фунтових банкнотах

Керуючий Банком Англії Ендрю Бейлі та головний касир Сара Джон вручили королю перші банкноти з його зображенням у Букінгемському палаці. Відтепер новий монарх буде присутній на всьому наявному в обігу номіналі: банкнотах п'ять, 10, 20 і 50 фунтів.

Король, згідно з традицією, в обов'язковому порядку отримує перші екземпляри нових банкнот. Це означає, що монарх передали купюри з номерами 00001.

Портрет короля Великобританії Чарльза Третього вперше з'явився на банкнотах

Банкноти із зображенням Чарльза будуть використовуватися поряд із колишніми, на яких була зображена королева Єлизавета II.

Після того, як у короля діагностували рак, він уже кілька місяців практично не бере участі в багатолюдних публічних заходах.

Однак Чарльз, як і раніше, продовжує займатися поточними державними справами і проводити приватні зустрічі, подібні до тієї, на якій Бейлі підніс йому нові купюри.

Лондон розробив план операції "Міст Менай"

У листопаді 2023 року Королю Чарльзу III виповнилося 75 років.

Цей поважний вік, а також серйозна хвороба монарха є причиною того, що його команда та влада країни готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

Як відомо, Чарльз зійшов на престол 8 вересня 2022 року після смерті своєї матері Єлизавети II.

Після відходу королеви у Лондоні ввели в дію план під назвою "Операція Лондонський міст".

Подібний план розроблений на випадок смерті Чарльза III — це Операція "Міст Менай". У ньому визначили головні події, оголошення про втрату, прощання та інше. Оскільки монархії важливо здійснити плавний перехід влади.

Як вдалося дізнатися журналістам, операція отримала саме таку назву на честь підвісного мосту, який проходить через протоку Менай та сполучає острів Англсі з основною територією Уельсу.