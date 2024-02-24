Король Чарльз ІІІ звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення

Король Великої Британії Чарльз III у другі роковини повномасштабного вторгнення звернувся до українців. Він також згадав зустріч з Володимиром Зеленським і як відвідував українських військових.
Що сказав Чарльз ІІІ у зверненні до українців
Монарх опублікував фотографію, на якій запалює свічки у церкві разом з дружиною Камілою. Таким чином він, вірогідно, хотів показати, що молиться за Україну.
Чарльз III висловив захоплення сміливістю українців, які вступають у "трагічний третій рік" великої війни. Він також додав, що гордий відчувати причетність до боротьби України з кровожерливим агресором.
Він також додав фото з зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася минулого року у Букінгемському палаці.
Чарльз III додав, що пишається допомогою Сполученого Королівства Україні і українцям та запевнив, що молиться за перемогу нашої країни у цій війні.
Що відомо про діяльність Чарльза III
Цікаво, що на зустрічі із Зеленським король Чарльз III висловив підтримку Україні та наголосив на важливості збереження єдності Європи в умовах загрози з боку Росії.
Він також висловив повагу до українського народу та зазначив, що "британський народ стоїть поряд з українським у ці важкі часи".
Зеленський у свою чергу подякував Чарльзу III за підтримку та визнав, що "сьогодні Україна почувається частиною єдиної родини європейських народів".
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