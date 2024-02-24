Король Чарльз ІІІ звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення
Категорія
Світ
Дата публікації

Король Чарльз ІІІ звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення

Чарльз ІІІ

Король Великої Британії Чарльз III у другі роковини повномасштабного вторгнення звернувся до українців. Він також згадав зустріч з Володимиром Зеленським і як відвідував українських військових. 

Що сказав Чарльз ІІІ у зверненні до українців

Монарх опублікував фотографію, на якій запалює свічки у церкві разом з дружиною Камілою. Таким чином він, вірогідно, хотів показати, що молиться за Україну.

Чарльз III висловив захоплення сміливістю українців, які вступають у "трагічний третій рік" великої війни. Він також додав, що гордий відчувати причетність до боротьби України з кровожерливим агресором.

Рішучість і сила українського народу продовжує надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби до існування вступає в третій, трагічний, рік. Незважаючи на заподіяні їм величезні труднощі та біль, українці продовжують демонструвати героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ. Їхня справжня доблесть, незважаючи на невимовну агресію. Я відчув це особисто на багатьох зустрічах, які я мав з українцями з початку війни, від президента Зеленського та пані Зеленської до новобранців, які тренуються тут, у Сполученому Королівстві, — пригадав Король.

Він також додав фото з зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася минулого року у Букінгемському палаці.

Чарльз III додав, що пишається допомогою Сполученого Королівства Україні і українцям та запевнив, що молиться за перемогу нашої країни у цій війні. 

Що відомо про діяльність Чарльза III

Цікаво, що на зустрічі із Зеленським король Чарльз III висловив підтримку Україні та наголосив на важливості збереження єдності Європи в умовах загрози з боку Росії.

Він також висловив повагу до українського народу та зазначив, що "британський народ стоїть поряд з українським у ці важкі часи".

Зеленський у свою чергу подякував Чарльзу III за підтримку та визнав, що "сьогодні Україна почувається частиною єдиної родини європейських народів".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Лондоні відбувається коронація Чарльза ІІІ — онлайн-трансляція
У Лондоні відбувається коронація Чарльза ІІІ — онлайн-трансляція
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Король Чарльз III вразив лаконічною заявою про принца Гаррі
Король Чарльз III вразив лаконічною заявою про принца Гаррі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У короля Британії Чарльза III діагностували онкозахворювання
Чарльз III

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?