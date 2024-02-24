Король Чарльз ІІІ звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення

Король Великої Британії Чарльз III у другі роковини повномасштабного вторгнення звернувся до українців. Він також згадав зустріч з Володимиром Зеленським і як відвідував українських військових.

Що сказав Чарльз ІІІ у зверненні до українців

Монарх опублікував фотографію, на якій запалює свічки у церкві разом з дружиною Камілою. Таким чином він, вірогідно, хотів показати, що молиться за Україну.

Чарльз III висловив захоплення сміливістю українців, які вступають у "трагічний третій рік" великої війни. Він також додав, що гордий відчувати причетність до боротьби України з кровожерливим агресором.

Рішучість і сила українського народу продовжує надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби до існування вступає в третій, трагічний, рік. Незважаючи на заподіяні їм величезні труднощі та біль, українці продовжують демонструвати героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ. Їхня справжня доблесть, незважаючи на невимовну агресію. Я відчув це особисто на багатьох зустрічах, які я мав з українцями з початку війни, від президента Зеленського та пані Зеленської до новобранців, які тренуються тут, у Сполученому Королівстві, — пригадав Король. Поширити

Він також додав фото з зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася минулого року у Букінгемському палаці.

Чарльз III додав, що пишається допомогою Сполученого Королівства Україні і українцям та запевнив, що молиться за перемогу нашої країни у цій війні.

Що відомо про діяльність Чарльза III

Цікаво, що на зустрічі із Зеленським король Чарльз III висловив підтримку Україні та наголосив на важливості збереження єдності Європи в умовах загрози з боку Росії.

Він також висловив повагу до українського народу та зазначив, що "британський народ стоїть поряд з українським у ці важкі часи".

Зеленський у свою чергу подякував Чарльзу III за підтримку та визнав, що "сьогодні Україна почувається частиною єдиної родини європейських народів".