У короля Британії Чарльза III діагностували онкозахворювання

Рак у британського монарха виявили після додаткових обстежень, які призначили через "окрему проблему" під час нещодавньої операції на доброякісному збільшенні передміхурової залози.

Король Британії Чарльз ІІІ має онкологічне захворювання

У 75-річного короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак.

Про це повідомили у Букінгемському палаці.

Рак у британського монарха виявили після додаткових обстежень, які призначили через "окрему проблему" під час нещодавньої операції на доброякісному збільшенні передміхурової залози.

Сьогодні Його Величність розпочав регулярний курс лікування, на час якого лікарі порадили йому відкласти виконання обов'язків, пов'язаних із публічною діяльністю. Протягом цього періоду Його Величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційною роботою, як зазвичай, – додали в Букінгемському палаці. Поширити

Там не розкрили подробиць діагнозу, але наголосили, що Чарльз ІІІ позитивно налаштований щодо лікування "і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до повноцінного виконання державних обов'язків".

Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям, і сподіваючись, що це допоможе суспільству зрозуміти всіх тих, хто страждає від раку в усьому світі, – йдеться в повідомленні. Поширити

Чарльз III хоче примирення з принцом Гаррі

Монарх відвідав кампус Університету Східного Лондона в Стратфорді у день його 125-річчя, та відкрив там меморіальну дошку.

Вітаючись з публікою, Чарльз III почув запитання від прихильника:

Поверніть Гаррі, будь ласка, не могли б ви повернути його, будь ласка, сер?

Король не почув запитання та вирішив перепитати: "Кого?".

На це йому відповіли, що йдеться про Гаррі, його сина.

Було б добре, – з ноткою розчарування заявив Чарльз III.

Як вважають королівські експерти, Букінгемський палац справді робить все можливе, щоб знайти шляхи до примирення.

Журналісти звертають увагу на те, що за декілька місяців, у листопаді, Чарльз III буде святкувати 75-річчя. Існує висока ймовірність того, що на день народження він запросить молодшого сина з його сім'єю.