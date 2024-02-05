У короля Британии Чарльза III диагностировали онкозаболевание

Рак у британского монарха обнаружили после дополнительных обследований, назначенных из-за "отдельной проблемы" во время недавней операции на доброкачественном увеличении предстательной железы.

Король Британии Чарльз ІІІ имеет онкологическое заболевание

У 75-летнего короля Великобритании Чарльза ІІІ диагностировали рак.

Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Рак у британского монарха обнаружили после дополнительных обследований, назначенных из-за "отдельной проблемы" во время недавней операции на доброкачественном увеличении предстательной железы.

Сегодня Его Величество начало регулярный курс лечения, на время которого врачи посоветовали ему отложить исполнение обязанностей, связанных с публичной деятельностью. В течение этого периода Его Величество будет продолжать заниматься государственными делами и официальной работой, как обычно – добавили в Букингемском дворце. Поделиться

Там не раскрыли подробностей диагноза, но подчеркнули, что Чарльз ІІІ позитивно настроен по лечению "и с нетерпением ждет скорейшего возвращения к полноценному исполнению государственных обязанностей".

Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции, и надеясь, что это поможет обществу понять всех тех, кто страдает раком во всем мире, – говорится в сообщении. Поделиться

Чарльз III хочет примирения с принцем Гарри

Монарх посетил кампус Университета Восточного Лондона в Стратфорде в день его 125-летия и открыл там мемориальную доску.

Здороваясь с публикой, Чарльз III услышал вопрос от поклонника:

Верните Гарри, пожалуйста, не могли бы вы вернуть его, пожалуйста, сэр?

Король не услышал вопрос и решил переспросить: "Кого?"

На это ему ответили, что речь идет о Гарри, его сыне.

Было бы хорошо, – с ноткой разочарования заявил Чарльз III.

По мнению королевских экспертов, Букингемский дворец действительно делает все возможное, чтобы найти пути к примирению.

Журналисты обращают внимание на то, что через несколько месяцев, в ноябре, Чарльз III будет праздновать 75-летие. Существует высокая вероятность, что на день рождения он пригласит младшего сына с его семьей.