У короля Британии Чарльза III диагностировали онкозаболевание

Рак у британского монарха обнаружили после дополнительных обследований, назначенных из-за "отдельной проблемы" во время недавней операции на доброкачественном увеличении предстательной железы.
Король Британии Чарльз ІІІ имеет онкологическое заболевание
У 75-летнего короля Великобритании Чарльза ІІІ диагностировали рак.
Об этом сообщили в Букингемском дворце.
Рак у британского монарха обнаружили после дополнительных обследований, назначенных из-за "отдельной проблемы" во время недавней операции на доброкачественном увеличении предстательной железы.
Там не раскрыли подробностей диагноза, но подчеркнули, что Чарльз ІІІ позитивно настроен по лечению "и с нетерпением ждет скорейшего возвращения к полноценному исполнению государственных обязанностей".
Чарльз III хочет примирения с принцем Гарри
Монарх посетил кампус Университета Восточного Лондона в Стратфорде в день его 125-летия и открыл там мемориальную доску.
Здороваясь с публикой, Чарльз III услышал вопрос от поклонника:
Верните Гарри, пожалуйста, не могли бы вы вернуть его, пожалуйста, сэр?
Король не услышал вопрос и решил переспросить: "Кого?"
На это ему ответили, что речь идет о Гарри, его сыне.
Было бы хорошо, – с ноткой разочарования заявил Чарльз III.
По мнению королевских экспертов, Букингемский дворец действительно делает все возможное, чтобы найти пути к примирению.
Журналисты обращают внимание на то, что через несколько месяцев, в ноябре, Чарльз III будет праздновать 75-летие. Существует высокая вероятность, что на день рождения он пригласит младшего сына с его семьей.
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