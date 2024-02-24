Король Чарльз ІІІ обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения

Король Великобритании Чарльз III во вторую годовщину полномасштабного вторжения обратился к украинцам. Он также вспомнил встречу с Владимиром Зеленским и посещал украинских военных.

Что сказал Чарльз ІІІ в обращении к украинцам

Монарх опубликовал фотографию, на которой зажигает свечи в церкви вместе с супругой Камилой. Таким образом, он, вероятно, хотел показать, что молится за Украину.

Чарльз III выразил восхищение смелостью украинцев, вступающих в "трагический третий год" Великой войны. Он также добавил, что горд чувствовать причастность к борьбе Украины с кровожадным агрессором.

Решительность и сила украинского народа продолжает вдохновлять, поскольку неспровоцированное нападение на его землю, его жизнь и средства к существованию вступает в третий, трагический год. Несмотря на причиненные им огромные трудности и боль, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым так тесно ассоциирует мир. Их настоящая доблесть, несмотря на невыразимую агрессию. Я почувствовал это лично на многих встречах, которые я имел с украинцами с начала войны, от президента Зеленского и Зеленской до новобранцев, которые тренируются здесь, в Соединенном Королевстве, — вспомнил Король. Поделиться

Он также добавил фото со встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся в прошлом году в Букингемском дворце.

Чарльз III добавил, что гордится помощью Соединенного Королевства Украины и украинцам и заверил, что молится о победе нашей страны в этой войне.

Что известно о деятельности Чарльза III

Интересно, что на встрече с Зеленским король Чарльз III выразил поддержку Украине и отметил важность сохранения единства Европы в условиях угрозы со стороны России.

Он также выразил уважение украинскому народу и отметил, что "британский народ стоит рядом с украинским в эти трудные времена".

Зеленский в свою очередь поблагодарил Чарльза III за поддержку и признал, что "сегодня Украина чувствует себя частью единой семьи европейских народов".