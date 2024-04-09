Портрет короля Великобритании Чарльза III впервые появился на банкнотах

Король Чарльз III получил в подарок первые банкноты со своим изображением. Их преподнесли в Букингемском дворце управляющий Банком Англии Эндрю Бейли и главный кассир Сара Джон.
Британский король Чарльз III впервые увидел свой портрет на новых фунтовых банкнотах
Управляющий Банком Англии Эндрю Бэйли и главный кассир Сара Джон вручили королю первые банкноты с его изображением в Букингемском дворце. Теперь новый монарх будет присутствовать на всем имеющемся в обращении номинале: банкнотах пять, 10, 20 и 50 фунтов.
Король, согласно традиции, в обязательном порядке получает первые экземпляры новых банкнот. Это означает, что монарх передал купюры с номерами 00001.
Банкноты с изображением Чарльза будут использоваться рядом с бывшими, на которых изображена королева Елизавета II.
После того, как у короля диагностировали рак, он уже несколько месяцев практически не участвует в многолюдных публичных мероприятиях.
Однако Чарльз по-прежнему продолжает заниматься текущими государственными делами и проводить частные встречи, подобные той, на которой Бейли преподнес ему новые купюры.
Лондон разработал план операции "Мост Менай"
В ноябре 2023 года Королю Чарльзу III исполнилось 75 лет.
Этот солидный возраст, а также серьезная болезнь монарха являются причиной того, что его команда и власти страны готовятся к разным сценариям развития событий.
Как известно, Чарльз сошел на престол 8 сентября 2022 г. после смерти своей матери Елизаветы II.
После ухода королевы в Лондон ввели в действие план под названием "Операция Лондонский мост".
Подобный план разработан на случай смерти Чарльза III – это Операция "Мост Менай". В нем определили главные события, объявления о потере, прощании и прочее. Поскольку монархии важно совершить плавный переход власти.
Как удалось узнать журналистам, операция получила именно такое название в честь подвесного моста, проходящего через пролив Менай и соединяющего остров Англси с основной территорией Уэльса.
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