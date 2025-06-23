Зеленский прибыл с визитом в Британию и встретился с королем Чарльзом III

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня прибыл с визитом в Британию, где встретился с королем Чарльзом III.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Британию и встретился с королем Чарльзом III во Виндзорском замке.
- Встреча стала третьей между лидерами в этом году и является важным жестом поддержки Украины со стороны Великобритании.
Зеленский в Виндзорском замке встретился с королем Чарльзом III
Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед другими запланированными встречами, которые пройдут в этот же день.
Лидеры двух стран пожали друг другу руки перед камерами.
Это стало их третьей встречей в этом году и жестом поддержки Украины со стороны Чарльза и Великобритании.
Позже президент Украины должен встретиться с премьер-министром Киром Стармером и спикерами обеих палат парламента.
Зеленский также пообщается с украинскими военными, проходящими подготовку в Великобритании.
Президент Владимир Зеленский 25 июня выступит на заседании Комитета министров Совета Европы, который должен финализировать создание специального трибунала за преступление агрессии против Украины, а также на сессии ПАСЕ.
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