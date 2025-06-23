Зеленский прибыл с визитом в Британию и встретился с королем Чарльзом III

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня прибыл с визитом в Британию, где встретился с королем Чарльзом III.

Зеленский в Виндзорском замке встретился с королем Чарльзом III

Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед другими запланированными встречами, которые пройдут в этот же день.

Лидеры двух стран пожали друг другу руки перед камерами.

Это стало их третьей встречей в этом году и жестом поддержки Украины со стороны Чарльза и Великобритании.

Зеленский и Чарльз III

Позже президент Украины должен встретиться с премьер-министром Киром Стармером и спикерами обеих палат парламента.

Мы также будем вести переговоры о новых мощных шагах по усилению давления на Россию за эту войну и прекращению ударов, — заявил Зеленский. Поделиться

Зеленский также пообщается с украинскими военными, проходящими подготовку в Великобритании.