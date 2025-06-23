Зеленский прибыл с визитом в Британию и встретился с королем Чарльзом III
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский прибыл с визитом в Британию и встретился с королем Чарльзом III

Зеленский
Читати українською
Источник:  Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня прибыл с визитом в Британию, где встретился с королем Чарльзом III.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Британию и встретился с королем Чарльзом III во Виндзорском замке.
  • Встреча стала третьей между лидерами в этом году и является важным жестом поддержки Украины со стороны Великобритании.

Зеленский в Виндзорском замке встретился с королем Чарльзом III

Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед другими запланированными встречами, которые пройдут в этот же день.

Лидеры двух стран пожали друг другу руки перед камерами.

Это стало их третьей встречей в этом году и жестом поддержки Украины со стороны Чарльза и Великобритании.

Зеленский и Чарльз III

Позже президент Украины должен встретиться с премьер-министром Киром Стармером и спикерами обеих палат парламента.

Мы также будем вести переговоры о новых мощных шагах по усилению давления на Россию за эту войну и прекращению ударов, — заявил Зеленский.

Зеленский также пообщается с украинскими военными, проходящими подготовку в Великобритании.

Президент Владимир Зеленский 25 июня выступит на заседании Комитета министров Совета Европы, который должен финализировать создание специального трибунала за преступление агрессии против Украины, а также на сессии ПАСЕ.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
The King's Music Room. Король Чарльз III поделится любимой музыкой
Чарльз III
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Короля Британии Чарльза ІІІ экстренно госпитализировали
Что известно о состоянии Чарльза ІІІ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на циничный обстрел Россией гражданской инфраструктуры Украины
Владимир Зеленский
Киев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?