Короля Британии Чарльза ІІІ экстренно госпитализировали

Букингемский дворец официально подтвердил, что короля Великобритании Чарльза ІІІ в экстренном порядке госпитализировали в больницу. Как удалось узнать журналистам, это произошло из-за побочных эффектов на фоне лечения рака.
Главные тезисы
- В 2024 году у Чарльза ІІІ диагностировали рак.
- Тем не менее, он активно выполняет свои государственные обязанности и работает с документами.
Что известно о состоянии Чарльза ІІІ
Кроме того, указано, что Его Величество хотел бы извиниться перед теми, кто на фоне последних событий может испытать неудобства или разочароваться.
Как уже упоминалось ранее, в начале 2024 года король Великобритании проходил плановую проверку здоровья.
Именно тогда у Чарльза III неожиданно для всех обнаружили доброкачественное новообразование в предстательной железе и диагностировали рак.
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