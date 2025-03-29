Короля Британии Чарльза ІІІ экстренно госпитализировали

Букингемский дворец официально подтвердил, что короля Великобритании Чарльза ІІІ в экстренном порядке госпитализировали в больницу. Как удалось узнать журналистам, это произошло из-за побочных эффектов на фоне лечения рака.

Что известно о состоянии Чарльза ІІІ

Его Величество вернулся в Кларенс-хаус, и в качестве меры предосторожности, по совету врача, завтрашняя программа также будет перенесена, — сказано в официальном заявлении Букингемского дворца. Поделиться

Кроме того, указано, что Его Величество хотел бы извиниться перед теми, кто на фоне последних событий может испытать неудобства или разочароваться.

Как уже упоминалось ранее, в начале 2024 года король Великобритании проходил плановую проверку здоровья.

Именно тогда у Чарльза III неожиданно для всех обнаружили доброкачественное новообразование в предстательной железе и диагностировали рак.