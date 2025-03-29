Короля Британии Чарльза ІІІ экстренно госпитализировали
Категория
Мир
Дата публикации

Короля Британии Чарльза ІІІ экстренно госпитализировали

Что известно о состоянии Чарльза ІІІ
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Источник:  online.ua

Букингемский дворец официально подтвердил, что короля Великобритании Чарльза ІІІ в экстренном порядке госпитализировали в больницу. Как удалось узнать журналистам, это произошло из-за побочных эффектов на фоне лечения рака.

Главные тезисы

  • В 2024 году у Чарльза ІІІ диагностировали рак.
  • Тем не менее, он активно выполняет свои государственные обязанности и работает с документами.

Что известно о состоянии Чарльза ІІІ

Его Величество вернулся в Кларенс-хаус, и в качестве меры предосторожности, по совету врача, завтрашняя программа также будет перенесена, — сказано в официальном заявлении Букингемского дворца.

Кроме того, указано, что Его Величество хотел бы извиниться перед теми, кто на фоне последних событий может испытать неудобства или разочароваться.

Как уже упоминалось ранее, в начале 2024 года король Великобритании проходил плановую проверку здоровья.

Именно тогда у Чарльза III неожиданно для всех обнаружили доброкачественное новообразование в предстательной железе и диагностировали рак.

Довольно долго монарх проходил лечение, однако параллельно выполнял свои обязанности и продолжал работать с документами. Медики тогда также советовали королю отложить публичные меры на время.

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