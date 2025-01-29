Власти Польши жестко раскритиковали короля Британии Чарльза III

Глава канцелярии польского лидера Анджея Дуды Марчин Масталерек раскритиковал короля Великобритании Чарльза III. Дело в том, что последний во время чествования памяти жертв концлагеря Аушвиц не упомянул погибших там поляках.
Главные тезисы
- В команде президента Дуды критикуют Чарльза III за проявление неуважения к полякам.
- Дональд Туск отказался увольнять главу Министерства образования после ее скандального заявления о "польских нацистах".
В Варшаве раскритиковали речь короля Британии
Как откровенно признался Марчин Масталерек, он и члены его семьи "недолюбливают" Чарльза III.
Глава канцелярии президента Польши обратил внимание на то, что король Великобритании не популярен в своей стране.
По его убеждению, он правит "только потому, что родился и так кому-то пришло в голову".
Масталерек не скрывает, что считает себя противником монархий.
Что известно о скандале вокруг "польских нацистов"
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что не собирается увольнять главу Министерства образования Барбару Новацкую.
Что важно понимать, последняя во время выступления по случаю 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау оговорилась и сказала о "польских нацистах".
Ее скандальное заявление прозвучало на международной конференции в Кракове.
Реагируя на этот скандал, Дональд Туск подчеркнул, что не будет "делать никаких драматических выводов из-за оговорки".
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