Власти Польши жестко раскритиковали короля Британии Чарльза III
Категория
Мир
Дата публикации

Власти Польши жестко раскритиковали короля Британии Чарльза III

Чарльз ІІІ
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Источник:  Polsat News

Глава канцелярии польского лидера Анджея Дуды Марчин Масталерек раскритиковал короля Великобритании Чарльза III. Дело в том, что последний во время чествования памяти жертв концлагеря Аушвиц не упомянул погибших там поляках.

Главные тезисы

  • В команде президента Дуды критикуют Чарльза III за проявление неуважения к полякам.
  • Дональд Туск отказался увольнять главу Министерства образования после ее скандального заявления о "польских нацистах".

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Как откровенно признался Марчин Масталерек, он и члены его семьи "недолюбливают" Чарльза III.

Глава канцелярии президента Польши обратил внимание на то, что король Великобритании не популярен в своей стране.

По его убеждению, он правит "только потому, что родился и так кому-то пришло в голову".

Масталерек не скрывает, что считает себя противником монархий.

Я не думаю, что из-за того, что кто-то родился… он должен быть королем… Король Чарльз III просто непопулярн в своей стране, а в Польше он получил по крайней мере несколько человек, которые будут не любить его еще сильнее, например, я и моя семья, — заявил он.

Что известно о скандале вокруг "польских нацистов"

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что не собирается увольнять главу Министерства образования Барбару Новацкую.

Что важно понимать, последняя во время выступления по случаю 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау оговорилась и сказала о "польских нацистах".

Ее скандальное заявление прозвучало на международной конференции в Кракове.

На оккупированной Германией территории польские нацисты строили лагеря, которые были трудовыми, а затем стали лагерями массового уничтожения, — неожиданно для всех заявила Барбара Новацкая.

Реагируя на этот скандал, Дональд Туск подчеркнул, что не будет "делать никаких драматических выводов из-за оговорки".

Если бы за оговорку политикам отсекали голову, то я не знаю, захотели ли они когда-нибудь занимать какие-то должности. В политике важны намерения, дела и поступки, а не оговорки.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

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