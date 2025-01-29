Власти Польши жестко раскритиковали короля Британии Чарльза III

Глава канцелярии польского лидера Анджея Дуды Марчин Масталерек раскритиковал короля Великобритании Чарльза III. Дело в том, что последний во время чествования памяти жертв концлагеря Аушвиц не упомянул погибших там поляках.

В Варшаве раскритиковали речь короля Британии

Как откровенно признался Марчин Масталерек, он и члены его семьи "недолюбливают" Чарльза III.

Глава канцелярии президента Польши обратил внимание на то, что король Великобритании не популярен в своей стране.

По его убеждению, он правит "только потому, что родился и так кому-то пришло в голову".

Масталерек не скрывает, что считает себя противником монархий.

Я не думаю, что из-за того, что кто-то родился… он должен быть королем… Король Чарльз III просто непопулярн в своей стране, а в Польше он получил по крайней мере несколько человек, которые будут не любить его еще сильнее, например, я и моя семья, — заявил он. Поделиться

Что известно о скандале вокруг "польских нацистов"

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что не собирается увольнять главу Министерства образования Барбару Новацкую.

Что важно понимать, последняя во время выступления по случаю 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау оговорилась и сказала о "польских нацистах".

Ее скандальное заявление прозвучало на международной конференции в Кракове.

На оккупированной Германией территории польские нацисты строили лагеря, которые были трудовыми, а затем стали лагерями массового уничтожения, — неожиданно для всех заявила Барбара Новацкая. Поделиться

Реагируя на этот скандал, Дональд Туск подчеркнул, что не будет "делать никаких драматических выводов из-за оговорки".