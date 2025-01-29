Влада Польщі жорстко розкритикувала короля Британії Чарльза III

Очільник канцелярії польського лідера Анджея Дуди Марчин Масталерек розкритикував короля Великої Британії Чарльза III. Річ у тім, що останній під час вшанування пам'яті жертв концтабору Аушвіц не згадав загиблих там поляків.

У Варшаві розкритикували промову короля Британії

Як відверто зізнався Марчин Масталерек, він та члени його родини "недолюблюють" Чарльза III.

Очільник канцелярії президента Польщі звернув увагу на те, що король Великої Британії непопулярний у своїй країні.

На його переконання, він править "тільки тому, що він народився і так комусь прийшло в голову".

Масталерек не приховує, що вважає себе противником монархій.

Я не думаю, що через те, що хтось народився… він має бути королем… Король Чарльз III просто непопулярний у власній країні, а в Польщі він здобув принаймні кілька людей, які будуть не любити його ще сильніше, наприклад, я і моя сім'я, — заявив він. Поширити

Що відомо про скандал навколо "польських нацистів"

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що не збирається звільняти главу Міністерства освіти Барбару Новацьку.

Що важливо розуміти, остання під час виступу з нагоди 80-річчя звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау, обмовилась і сказала про "польських нацистів".

ЇЇ скандальна заява пролунала на міжнародної конференції у Кракові.

На окупованій Німеччиною території польські нацисти будували табори, які були трудовими, а потім стали таборами масового знищення, — неочікувано для всіх заявила Барбара Новацька. Поширити

Реагуючи на цей скандал, Дональд Туск наголосив, що не буде "робити жодних драматичних висновків через обмовку".