Короля Британії Чарльза ІІІ екстрено госпіталізували

Букінгемський палац офіційно підтвердив, що короля Великої Британії Чарльза ІІІ в екстреному порядку шпиталізували до лікарні. Як вдалося дізнатися журналістам, це сталося через побічні ефекти на тлі лікування раку.
Головні тези:
- У 2024 році у Чарльза ІІІ діагностували рак.
- Попри це, він активно виконує свої державні обов'язки та працює з документами.
Що відомо про стан Чарльза ІІІ
Окрім того, вказано, що Його Величність хотів би попросити вибачення у тих, хто на тлі останніх подій може зазнати незручностей або ж розчаруватися.
Як уже згадувалося раніше, на початку 2024 року король Великої Британії проходив планову перевірку здоров'я.
Саме тоді у Чарльза ІІІ неочікувано для всіх виявили доброякісне новоутворення у передміхуровій залозі та діагностували рак.
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