Короля Британії Чарльза ІІІ екстрено госпіталізували
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Короля Британії Чарльза ІІІ екстрено госпіталізували

Що відомо про стан Чарльза ІІІ
Джерело:  online.ua

Букінгемський палац офіційно підтвердив, що короля Великої Британії Чарльза ІІІ в екстреному порядку шпиталізували до лікарні. Як вдалося дізнатися журналістам, це сталося через побічні ефекти на тлі лікування раку.

Головні тези:

  • У 2024 році  у Чарльза ІІІ діагностували рак. 
  • Попри це,  він активно виконує свої державні обов'язки та працює з документами. 

Що відомо про стан Чарльза ІІІ

Його Величність повернувся в Кларенс-хаус, і як запобіжний захід, за порадою лікаря, завтрашню щоденникову програму також буде перенесено, — йдеться в офіційній заяві Букінгемського палацу.

Окрім того, вказано, що Його Величність хотів би попросити вибачення у тих, хто на тлі останніх подій може зазнати незручностей або ж розчаруватися.

Як уже згадувалося раніше, на початку 2024 року король Великої Британії проходив планову перевірку здоров'я.

Саме тоді у Чарльза ІІІ неочікувано для всіх виявили доброякісне новоутворення у передміхуровій залозі та діагностували рак.

Доволі довго монарх проходив лікування, однак паралельно виконував свої державні обов'язки та працювати з документами. Медики тоді також радили королю відкласти публічні заходи на деякий час.

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