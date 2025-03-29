Короля Британії Чарльза ІІІ екстрено госпіталізували

Букінгемський палац офіційно підтвердив, що короля Великої Британії Чарльза ІІІ в екстреному порядку шпиталізували до лікарні. Як вдалося дізнатися журналістам, це сталося через побічні ефекти на тлі лікування раку.

Що відомо про стан Чарльза ІІІ

Його Величність повернувся в Кларенс-хаус, і як запобіжний захід, за порадою лікаря, завтрашню щоденникову програму також буде перенесено, — йдеться в офіційній заяві Букінгемського палацу. Поширити

Окрім того, вказано, що Його Величність хотів би попросити вибачення у тих, хто на тлі останніх подій може зазнати незручностей або ж розчаруватися.

Як уже згадувалося раніше, на початку 2024 року король Великої Британії проходив планову перевірку здоров'я.

Саме тоді у Чарльза ІІІ неочікувано для всіх виявили доброякісне новоутворення у передміхуровій залозі та діагностували рак.