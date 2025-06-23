Зеленський прибув з візитом до Британії та зустрівся з королем Чарльзом III
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський прибув з візитом до Британії та зустрівся з королем Чарльзом III

Зеленський
Джерело:  Reuters

Президент України Володимир Зеленський 23 червня прибув з візитом до Британії, де зустрівся з королем Чарльзом III.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Великої Британії, де зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку.
  • Ця зустріч стала третьою між лідерами цього року і є важливим жестом підтримки України з боку Великої Британії.

Зеленський у Віндзорському замку зустрівся з королем Чарльзом III

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку перед іншими запланованими зустрічами, які відбудуться цього ж дня.

Лідери двох країн потиснули один одному руки перед камерами.

Це стало їхньою третьою зустріччю цього року і жестом підтримки України з боку Чарльза та Великої Британії.

Зеленський і Чарльз III

Пізніше президент України має зустрітися з прем'єр-міністром Кіром Стармером та спікерами обох палат парламенту.

Ми також будемо вести переговори про нові потужні кроки для посилення тиску на Росію за цю війну і припинення ударів, — заявив Зеленський.

Зеленський також поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії.

Президент Володимир Зеленський 25 червня виступить на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, який має фіналізувати створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України, а також на сесії ПАРЄ.

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