Зеленський прибув з візитом до Британії та зустрівся з королем Чарльзом III

Президент України Володимир Зеленський 23 червня прибув з візитом до Британії, де зустрівся з королем Чарльзом III.

Зеленський у Віндзорському замку зустрівся з королем Чарльзом III

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку перед іншими запланованими зустрічами, які відбудуться цього ж дня.

Лідери двох країн потиснули один одному руки перед камерами.

Це стало їхньою третьою зустріччю цього року і жестом підтримки України з боку Чарльза та Великої Британії.

Зеленський і Чарльз III

Пізніше президент України має зустрітися з прем'єр-міністром Кіром Стармером та спікерами обох палат парламенту.

Ми також будемо вести переговори про нові потужні кроки для посилення тиску на Росію за цю війну і припинення ударів, — заявив Зеленський. Поширити

Зеленський також поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії.