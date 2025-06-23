Зеленський прибув з візитом до Британії та зустрівся з королем Чарльзом III

Президент України Володимир Зеленський 23 червня прибув з візитом до Британії, де зустрівся з королем Чарльзом III.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Великої Британії, де зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку.
- Ця зустріч стала третьою між лідерами цього року і є важливим жестом підтримки України з боку Великої Британії.
Зеленський у Віндзорському замку зустрівся з королем Чарльзом III
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку перед іншими запланованими зустрічами, які відбудуться цього ж дня.
Лідери двох країн потиснули один одному руки перед камерами.
Це стало їхньою третьою зустріччю цього року і жестом підтримки України з боку Чарльза та Великої Британії.
Пізніше президент України має зустрітися з прем'єр-міністром Кіром Стармером та спікерами обох палат парламенту.
Зеленський також поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії.
Президент Володимир Зеленський 25 червня виступить на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, який має фіналізувати створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України, а також на сесії ПАРЄ.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-