Гигантская статуя Трампа с биткоином в руке предстала перед Капитолием в Вашингтоне

Золотая статуя Трампа появилась в Вашингтоне

Отмечается, что это сделали по случаю первого в текущем году решения Федеральной резервной системы об уменьшении процентной ставки 4,3% до 4,1%.

Об этом пишет WJLA.

Издание напомнило, что в прошлом году центральный банк снижал ставки трижды, потому что опасались замедление роста занятости и увеличения безработицы.

Статую высотой более 3,5 метров профинансировал коллектив инвесторов в криптовалюте. Организаторы заявили, что эта инсталляция имеет целью спровоцировать дискуссию о будущем цифровой валюты, монетарной политике и роли федерального правительства на финансовых рынках.

Статуя Трампа