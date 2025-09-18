Гигантская статуя Трампа с биткоином в руке предстала перед Капитолием в Вашингтоне
Гигантская статуя Трампа с биткоином в руке предстала перед Капитолием в Вашингтоне

В Вашингтоне возле Капитолия установили золотую статую президента США Дональда Трампа, держащего биткоин.

Главные тезисы

  • Статуя Трампа с биткоином в руке установлена возле Капитолия в Вашингтоне, вызвав дискуссии о будущем криптовалюты и ее роли на финансовых рынках.
  • Инсталляция была профинансирована коллективом инвесторов в криптовалюту с целью привлечения внимания к важности криптовалют в экономике.
  • Организаторы надеются, что статуя Трампа с биткоином спровоцирует обсуждение влияния цифровой валюты на будущую монетарную политику и деятельность федерального правительства.

Золотая статуя Трампа появилась в Вашингтоне

Отмечается, что это сделали по случаю первого в текущем году решения Федеральной резервной системы об уменьшении процентной ставки 4,3% до 4,1%.

Об этом пишет WJLA.

Издание напомнило, что в прошлом году центральный банк снижал ставки трижды, потому что опасались замедление роста занятости и увеличения безработицы.

Статую высотой более 3,5 метров профинансировал коллектив инвесторов в криптовалюте. Организаторы заявили, что эта инсталляция имеет целью спровоцировать дискуссию о будущем цифровой валюты, монетарной политике и роли федерального правительства на финансовых рынках.

Статуя Трампа

Инсталляция призвана разжечь дискуссию о будущем валюты, выпускаемой правительством, и является символом пересечения современной политики и финансовых инноваций. Поскольку Федеральная резервная система формирует экономическую политику, мы надеемся, что эта статуя побуждает к размышлению о растущем влиянии криптовалюты, — сказал представитель коллектива криптоинвесторов Хичем Загдуди.

