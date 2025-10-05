Біткоїн неочікувано оновив історичний рекорд
Біткоїн неочікувано оновив історичний рекорд

Біткоїн продовжує дорожчати
Джерело:  online.ua

5 жовтня криптовалютний ринок шокувала новина про те, що BTC знову різко підскочив в ціні. Головна криптовалюта зросла майже на 2,7% до 125 245,57 доларів за монету.

Головні тези:

  • На ріст біткоїна впливають дуже багато факторів, зокрема й ситуація в США.
  • Одна монета наразі вартує близько 5 157 450 гривень 

Біткоїн продовжує дорожчати

Як повідомляє найбільша платформа Binance, станом на 10:05 біткоїн просів до позначки 124 910, 74 долара за монету.

Криптоаналітики звертають увагу на те, що 3 жовтня BTC зростав восьму сесію поспіль.

Головна причина — це зростання американських акцій і приплив коштів у біткоїн-біржові фонди.

Сайт Міністерства фінансів України повідомляє, що станом на 10:00 5 жовтня курс біткоїну у гривнях коштує 5 157 450 гривень за монету.

Фото: скриншот

Що також важливо розуміти, долар США відступив, продемонструвавши багатотижневі втрати по відношенню до основних валют.

Це насамперед сталося на тлі невизначеності через шатдаун, який зробив туманними перспективи і затримав публікацію ключових даних, зокрема, про зайнятість, які мають вирішальне значення для оцінки розвитку економіки.

Ситуація на криптовалютному ринку суттєво покращилася після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа, який є відомим інвесторам та прихильником BTC.

