Біткоїн неочікувано оновив історичний рекорд

5 жовтня криптовалютний ринок шокувала новина про те, що BTC знову різко підскочив в ціні. Головна криптовалюта зросла майже на 2,7% до 125 245,57 доларів за монету.
Головні тези:
- На ріст біткоїна впливають дуже багато факторів, зокрема й ситуація в США.
- Одна монета наразі вартує близько 5 157 450 гривень
Біткоїн продовжує дорожчати
Як повідомляє найбільша платформа Binance, станом на 10:05 біткоїн просів до позначки 124 910, 74 долара за монету.
Криптоаналітики звертають увагу на те, що 3 жовтня BTC зростав восьму сесію поспіль.
Головна причина — це зростання американських акцій і приплив коштів у біткоїн-біржові фонди.
Сайт Міністерства фінансів України повідомляє, що станом на 10:00 5 жовтня курс біткоїну у гривнях коштує 5 157 450 гривень за монету.
Що також важливо розуміти, долар США відступив, продемонструвавши багатотижневі втрати по відношенню до основних валют.
Це насамперед сталося на тлі невизначеності через шатдаун, який зробив туманними перспективи і затримав публікацію ключових даних, зокрема, про зайнятість, які мають вирішальне значення для оцінки розвитку економіки.
Ситуація на криптовалютному ринку суттєво покращилася після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа, який є відомим інвесторам та прихильником BTC.
