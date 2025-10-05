Биткоин неожиданно обновил исторический рекорд
Биткоин неожиданно обновил исторический рекорд

Биткоин продолжает дорожать
Читати українською
Источник:  online.ua

5 октября криптовалютный рынок шокировала новость о том, что BTC снова резко подскочил в цене. Главная криптовалюта выросла почти на 2,7% до 125245,57 долларов за монету.

Главные тезисы

  • На рост биткоина оказывают большое влияние многие факторы, в том числе и ситуация в США.
  • Одна монета сейчас стоит около 5 157 450 гривен

Биткоин продолжает дорожать

Как сообщает крупнейшая платформа Binance, по состоянию на 10:05 биткоин просел до отметки 124 910, 74 доллара за монету.

Криптоаналитики обращают внимание на то, что 3 октября BTC рос восьмую сессию подряд.

Главная причина — это рост американских акций и приток средств в биткоин-биржевые фонды.

Сайт Министерства финансов Украины сообщает, что по состоянию на 10:00 5 октября курс биткоина в гривнах стоит 5 157 450 гривен за монету.

Фото: скриншот

Что также важно понимать, доллар США отступил, продемонстрировав многонедельные потери по отношению к основным валютам.

Это, прежде всего, произошло на фоне неопределенности из-за шатдауна, который сделал туманными перспективы и задержал публикацию ключевых данных, в частности, о занятости, которые имеют решающее значение для оценки развития экономики.

Ситуация на криптовалютном рынке существенно улучшилась после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который являкися известным инвестором и сторонником BTC.

