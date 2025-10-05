Биткоин неожиданно обновил исторический рекорд

5 октября криптовалютный рынок шокировала новость о том, что BTC снова резко подскочил в цене. Главная криптовалюта выросла почти на 2,7% до 125245,57 долларов за монету.
Главные тезисы
- На рост биткоина оказывают большое влияние многие факторы, в том числе и ситуация в США.
- Одна монета сейчас стоит около 5 157 450 гривен
Биткоин продолжает дорожать
Как сообщает крупнейшая платформа Binance, по состоянию на 10:05 биткоин просел до отметки 124 910, 74 доллара за монету.
Криптоаналитики обращают внимание на то, что 3 октября BTC рос восьмую сессию подряд.
Главная причина — это рост американских акций и приток средств в биткоин-биржевые фонды.
Сайт Министерства финансов Украины сообщает, что по состоянию на 10:00 5 октября курс биткоина в гривнах стоит 5 157 450 гривен за монету.
Что также важно понимать, доллар США отступил, продемонстрировав многонедельные потери по отношению к основным валютам.
Это, прежде всего, произошло на фоне неопределенности из-за шатдауна, который сделал туманными перспективы и задержал публикацию ключевых данных, в частности, о занятости, которые имеют решающее значение для оценки развития экономики.
Ситуация на криптовалютном рынке существенно улучшилась после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который являкися известным инвестором и сторонником BTC.
