Биткоин неожиданно обновил исторический рекорд

5 октября криптовалютный рынок шокировала новость о том, что BTC снова резко подскочил в цене. Главная криптовалюта выросла почти на 2,7% до 125245,57 долларов за монету.

Биткоин продолжает дорожать

Как сообщает крупнейшая платформа Binance, по состоянию на 10:05 биткоин просел до отметки 124 910, 74 доллара за монету.

Криптоаналитики обращают внимание на то, что 3 октября BTC рос восьмую сессию подряд.

Главная причина — это рост американских акций и приток средств в биткоин-биржевые фонды.

Сайт Министерства финансов Украины сообщает, что по состоянию на 10:00 5 октября курс биткоина в гривнах стоит 5 157 450 гривен за монету.

Фото: скриншот

Что также важно понимать, доллар США отступил, продемонстрировав многонедельные потери по отношению к основным валютам.

Это, прежде всего, произошло на фоне неопределенности из-за шатдауна, который сделал туманными перспективы и задержал публикацию ключевых данных, в частности, о занятости, которые имеют решающее значение для оценки развития экономики.