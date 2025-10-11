Трампа спровоцировал стремительное падение цены Bitcoin

Новое громкое заявление американского лидера Дональда Трампа не прошло бесследно для криптовалютного рынка. Трейдеры жалуются на волну рекордных ликвидаций после того, как Bitcoin побил новый исторический рекорд.

Трамп имеет огромное влияние на крипторынок

Неожиданное падение цены спровоцировали заявления Трампа о дополнительной 100% пошлине против Китая и экспортном контроле на программное обеспечение.

Трекер данных Coinglass назвал это "самой масштабной ликвидацией в истории крипты", что привело к ухудшению ситуации.

Речь шла о падении более чем на12%. Биткоин, который поначалу побил рекорд цены более чем в 125 000 долларов, утром 11 октября опустился ниже 113 000 долларов.

За прошедшие сутки были аннулированы ставки на более 19 млрд долл. и ликвидированы более 1,6 млн трейдеров.

Более того, 7 млрд позиций было закрыто менее чем за час торгов в пятницу.