Трампа спровоцировал стремительное падение цены Bitcoin
Технологии
Трамп имеет огромное влияние на крипторынок
Источник:  Bloomberg

Новое громкое заявление американского лидера Дональда Трампа не прошло бесследно для криптовалютного рынка. Трейдеры жалуются на волну рекордных ликвидаций после того, как Bitcoin побил новый исторический рекорд.

  • Усиление торговой войны США и Китая отразилось на BTC.
  • Произошел один из самых масштабных обвалов цен биткоина.

Трамп имеет огромное влияние на крипторынок

Неожиданное падение цены спровоцировали заявления Трампа о дополнительной 100% пошлине против Китая и экспортном контроле на программное обеспечение.

Трекер данных Coinglass назвал это "самой масштабной ликвидацией в истории крипты", что привело к ухудшению ситуации.

Речь шла о падении более чем на12%. Биткоин, который поначалу побил рекорд цены более чем в 125 000 долларов, утром 11 октября опустился ниже 113 000 долларов.

За прошедшие сутки были аннулированы ставки на более 19 млрд долл. и ликвидированы более 1,6 млн трейдеров.

Более того, 7 млрд позиций было закрыто менее чем за час торгов в пятницу.

В своем сообщении в X Coinglass добавил, что фактическая сумма может быть значительно больше, ведь биржи не всегда отчитываются в реальном времени. Например, крупнейшая криптобиржа Binance, по их данным, показывает не более одного заказа на ликвидацию в секунду.

