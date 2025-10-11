Белый дом начал масштабную кампанию увольнения чиновников
Белый дом начал масштабную кампанию увольнения чиновников

Шатдаун привел к массовым увольнениям в США
Источник:  The Washington Post

Издание The Washington Post получило данные о том, что команда американского лидера Дональда Трампа начала масштабные увольнения федеральных работников на фоне правительственного шатдауна.

Директор по бюджету администрации президента США Рассел Воут официально подтвердил представителям СМИ, что 10 октября стартовал процесс сокращения численности персонала.

Белый дом отчитался федеральному судье в Калифорнии, что сразу 7 агентств — по вопросам торговли, образования, энергетики, здравоохранения и социальных услуг, жилищного строительства и городского развития, внутренней безопасности и финансов — выдали сообщения о RIF в общей сложности более 4100 работникам.

По словам адвокатов правительства, Агентство по охране окружающей среды предупредило несколько десятков членов своей команды о потенциальных будущих сокращениях.

Как удалось узнать журналистам, другие ведомства также вынуждены задумываться о дополнительных сокращениях штатов из-за длительного отсутствия финансирования.

Трамп, в свою очередь, заявил журналистам в Овальном кабинете, что администрация намеренно решила уволить "людей, которых хотят демократы".

Что важно понимать, увольнения в большинстве случаев затронули ведомства, деятельность которых не отвечает приоритетам команды президента.

