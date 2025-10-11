Белый дом начал масштабную кампанию увольнения чиновников

Издание The Washington Post получило данные о том, что команда американского лидера Дональда Трампа начала масштабные увольнения федеральных работников на фоне правительственного шатдауна.
Главные тезисы
- Шатдаун уже оставил без работы несколько тысяч американцев.
- Трамп традиционно обвинил во всем демократов.
Шатдаун привел к массовым увольнениям в США
Директор по бюджету администрации президента США Рассел Воут официально подтвердил представителям СМИ, что 10 октября стартовал процесс сокращения численности персонала.
Белый дом отчитался федеральному судье в Калифорнии, что сразу 7 агентств — по вопросам торговли, образования, энергетики, здравоохранения и социальных услуг, жилищного строительства и городского развития, внутренней безопасности и финансов — выдали сообщения о RIF в общей сложности более 4100 работникам.
По словам адвокатов правительства, Агентство по охране окружающей среды предупредило несколько десятков членов своей команды о потенциальных будущих сокращениях.
Как удалось узнать журналистам, другие ведомства также вынуждены задумываться о дополнительных сокращениях штатов из-за длительного отсутствия финансирования.
Что важно понимать, увольнения в большинстве случаев затронули ведомства, деятельность которых не отвечает приоритетам команды президента.
