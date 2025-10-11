Белый дом начал масштабную кампанию увольнения чиновников

Издание The Washington Post получило данные о том, что команда американского лидера Дональда Трампа начала масштабные увольнения федеральных работников на фоне правительственного шатдауна.

Шатдаун привел к массовым увольнениям в США

Директор по бюджету администрации президента США Рассел Воут официально подтвердил представителям СМИ, что 10 октября стартовал процесс сокращения численности персонала.

Белый дом отчитался федеральному судье в Калифорнии, что сразу 7 агентств — по вопросам торговли, образования, энергетики, здравоохранения и социальных услуг, жилищного строительства и городского развития, внутренней безопасности и финансов — выдали сообщения о RIF в общей сложности более 4100 работникам.

По словам адвокатов правительства, Агентство по охране окружающей среды предупредило несколько десятков членов своей команды о потенциальных будущих сокращениях.

Как удалось узнать журналистам, другие ведомства также вынуждены задумываться о дополнительных сокращениях штатов из-за длительного отсутствия финансирования.

Трамп, в свою очередь, заявил журналистам в Овальном кабинете, что администрация намеренно решила уволить "людей, которых хотят демократы". Поделиться

Что важно понимать, увольнения в большинстве случаев затронули ведомства, деятельность которых не отвечает приоритетам команды президента.