Детально працюємо з партнерами щодо посилення енергосистеми України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський у відеозвернення заявив, що Україна детально працює з міжнародними партнерами для посилення енергосистеми в умовах російських обстрілів.
Головні тези:
- Україна активно працює з міжнародними партнерами для укріплення енергосистеми в умовах російських обстрілів.
- Президент Зеленський підкреслив важливість співпраці з партнерами у відновленні постачання електроенергії на постраждалих територіях.
- Відновлення енергопостачання після російських ударів ускладнене на Донеччині, Харківщині, Сумщині та в Одесі.
Зеленський окреслив напрямки роботи з партнерами щодо посилення енергосистеми України
Про це йдеться у відеозверненні Президента, оприлюдненому у Фейсбуці.
За його словами, через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині.
За його словами, сьогодні було вже кілька важливих міжнародних розмов, головною темою яких була енергетика.
Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки. Будуть перемовини ще цими днями. І це питання про обладнання, яке ми накопичуємо в резерві на зиму, а також зараз використовуємо в громадах там, де це потрібно. Також про необхідні фінанси. Звісно, ще ППО. Тільки системи ППО, коли їх достатньо, гарантують захист. Ми працюємо, щоб були ракети для систем.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-