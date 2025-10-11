Детально працюємо з партнерами щодо посилення енергосистеми України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський у відеозвернення заявив, що Україна детально працює з міжнародними партнерами для посилення енергосистеми в умовах російських обстрілів.

Зеленський окреслив напрямки роботи з партнерами щодо посилення енергосистеми України

Про це йдеться у відеозверненні Президента, оприлюдненому у Фейсбуці.

Перш за все я хочу подякувати всім нашим людям, які фактично цілодобово відновлюють постачання електрики після всіх цих російських ударів. Багато зроблено в Києві, на Київщині, у східних областях. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині.

Росіяни завдали удару цієї ночі по Одесі. Це був цілеспрямований удар по критичній інфраструктурі. Значну частину дронів вдалося нам збити. Але, на жаль, не всі. Були ураження енергетики в Одесі. Робиться все максимально для ремонту, для відновлення енергопостачання. Я очікую на доповідь щодо цього після 20-ї години.

За його словами, сьогодні було вже кілька важливих міжнародних розмов, головною темою яких була енергетика.