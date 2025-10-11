Детально працюємо з партнерами щодо посилення енергосистеми України — Зеленський
Детально працюємо з партнерами щодо посилення енергосистеми України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський у відеозвернення заявив, що Україна детально працює з міжнародними партнерами для посилення енергосистеми в умовах російських обстрілів.

Головні тези:

  • Україна активно працює з міжнародними партнерами для укріплення енергосистеми в умовах російських обстрілів.
  • Президент Зеленський підкреслив важливість співпраці з партнерами у відновленні постачання електроенергії на постраждалих територіях.
  • Відновлення енергопостачання після російських ударів ускладнене на Донеччині, Харківщині, Сумщині та в Одесі.

Зеленський окреслив напрямки роботи з партнерами щодо посилення енергосистеми України

Про це йдеться у відеозверненні Президента, оприлюдненому у Фейсбуці.

Перш за все я хочу подякувати всім нашим людям, які фактично цілодобово відновлюють постачання електрики після всіх цих російських ударів. Багато зроблено в Києві, на Київщині, у східних областях.

За його словами, через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині.

Росіяни завдали удару цієї ночі по Одесі. Це був цілеспрямований удар по критичній інфраструктурі. Значну частину дронів вдалося нам збити. Але, на жаль, не всі. Були ураження енергетики в Одесі. Робиться все максимально для ремонту, для відновлення енергопостачання. Я очікую на доповідь щодо цього після 20-ї години.

За його словами, сьогодні було вже кілька важливих міжнародних розмов, головною темою яких була енергетика.

Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки. Будуть перемовини ще цими днями. І це питання про обладнання, яке ми накопичуємо в резерві на зиму, а також зараз використовуємо в громадах там, де це потрібно. Також про необхідні фінанси. Звісно, ще ППО. Тільки системи ППО, коли їх достатньо, гарантують захист. Ми працюємо, щоб були ракети для систем.

