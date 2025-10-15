"Потенціал є". Зеленський анонсував масштабування далекобійних ударів по території Росії
"Потенціал є". Зеленський анонсував масштабування далекобійних ударів по території Росії

Головне завдання для України наразі – масштабувати далекобійні удари по території ворога, потенціал для цього є, а «Петріоти» й «Томагавки» здатні закласти довготривалий фундамент миру.

Головні тези:

  • Україна планує масштабування далекобійних ударів по території Росії, анонсувавши це президент Зеленський.
  • Метою є вплив на російський потенціал війни та зниження його за допомогою дипломатичних та військових заходів.
  • Важливим етапом є переговори з лідерами і підготовка зустрічей з ключовими партнерами, зокрема президентом США Дональдом Трампом.

Потенціал в України для масштабування далекобійних ударів по РФ є — Зеленський

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час традиційного відеозвернення.

Провів Ставку. Кілька тем, але найбільш важлива — дипстрайки, наша далекобійність. Те, що дійсно впливає на російський потенціал війни та відчутно його знижує. Сьогодні були як виробники відповідної нашої зброї на Ставці, так і ті, хто застосовує цю зброю, — Збройні Сили, спеціальні служби, розвідка. Головне завдання — масштабувати наші можливості далекобійних українських санкцій. Потенціал для цього є.

Зеленський зауважив, що спільна розмова всіх разом дуже допомагає.

Підготували вже й нашу частину домашньої роботи перед зустріччю з Президентом Трампом — військову частину, частину також нашу економічну. Всі деталі, все є.

Він наголосив, що порядок денний зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом дуже змістовний, і це реально може наблизити завершення війни, адже саме у Сполучених Штатів є можливість такого глобального впливу.

Президент також нагадав, що українська делегація наразі перебуває у США, де готує основу для розмови з лідером Сполучених Штатів Америки, а також з американськими оборонними компаніями, зокрема виробниками ППО, а також із представниками енергетичних компаній.

