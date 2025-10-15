"Потенціал є". Зеленський анонсував масштабування далекобійних ударів по території Росії

Провів Ставку. Кілька тем, але найбільш важлива — дипстрайки, наша далекобійність. Те, що дійсно впливає на російський потенціал війни та відчутно його знижує. Сьогодні були як виробники відповідної нашої зброї на Ставці, так і ті, хто застосовує цю зброю, — Збройні Сили, спеціальні служби, розвідка. Головне завдання — масштабувати наші можливості далекобійних українських санкцій. Потенціал для цього є.