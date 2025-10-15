"Потенціал є". Зеленський анонсував масштабування далекобійних ударів по території Росії

Головне завдання для України наразі – масштабувати далекобійні удари по території ворога, потенціал для цього є, а «Петріоти» й «Томагавки» здатні закласти довготривалий фундамент миру.
Головні тези:
- Україна планує масштабування далекобійних ударів по території Росії, анонсувавши це президент Зеленський.
- Метою є вплив на російський потенціал війни та зниження його за допомогою дипломатичних та військових заходів.
- Важливим етапом є переговори з лідерами і підготовка зустрічей з ключовими партнерами, зокрема президентом США Дональдом Трампом.
Потенціал в України для масштабування далекобійних ударів по РФ є — Зеленський
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час традиційного відеозвернення.
Зеленський зауважив, що спільна розмова всіх разом дуже допомагає.
Він наголосив, що порядок денний зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом дуже змістовний, і це реально може наблизити завершення війни, адже саме у Сполучених Штатів є можливість такого глобального впливу.
Президент також нагадав, що українська делегація наразі перебуває у США, де готує основу для розмови з лідером Сполучених Штатів Америки, а також з американськими оборонними компаніями, зокрема виробниками ППО, а також із представниками енергетичних компаній.
