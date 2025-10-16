Зеленский подписал указ о назначении Ольги Кобылинской Военной омбудсменкой
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Кобылинской Военной омбудсменкой

Офис Президента Украины
Кобылинская
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) Военной омбудсменкой.

  • Назначение Ольги Решетиловой (Кобылинской) Военной омбудсменкой стало важным шагом по защите прав военнослужащих и членов их семей.
  • Создание Офиса Военного омбудсмена важно для обеспечения ощущения защищенности воинов в Вооруженных Силах Украины.
  • Новая должность осуществляет гражданский контроль за соблюдением прав военнослужащих и других категорий лиц, служащих в военных образованиях.

Кобылинская (Решетилова) стала Военной омбудсменкой Украины

Соответствующий указ №792/2025 обнародован на сайте Президента Украины.

Назначить Кобылинскую Ольгу Олеговну Военным омбудсманом, говорится в документе.

Указом № 791/2025, который тоже появился на сайте главы государства, Кобылинская уволена с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Как напомнили на сайте Президента, Ольга Решетилова (Кобылинская) стала первой в истории Украины военной омбудсменкой.

Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это было ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Отмечается, что сейчас идет работа по созданию Офиса военного омбудсмена. Указ о его создании глава государства подписал 19 сентября этого года, а также утвердил положение о нем.

Основной приоритет сейчас — это запуск Офиса военного омбудсмана. В настоящее время также важно не потерять динамику обработки и реагирования на обращения и жалобы военнослужащих. Как в статусе уполномоченного Президента, так и в статусе военного омбудсмана я буду работать над обеспечением ощущения защищенности для военных и восстановлением справедливости для них, — отметила Ольга Решетилова (Кобылинская).

Законом вводится должность военного омбудсмена, который будет осуществлять гражданский контроль за соблюдением прав военнослужащих, резервистов, военнообязанных, проходящих учебные или специальные собрания, членов добровольческих формирований терробороны, иностранцев и лиц без гражданства, служащих в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, боевых действиях во время военного положения.

Военного омбудсмена назначает Президент Украины сроком на пять лет, с правом занимать должность не более двух сроков подряд.

