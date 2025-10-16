Зеленский подписал указ о назначении Ольги Кобылинской Военной омбудсменкой

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) Военной омбудсменкой.
Кобылинская (Решетилова) стала Военной омбудсменкой Украины
Соответствующий указ №792/2025 обнародован на сайте Президента Украины.
Назначить Кобылинскую Ольгу Олеговну Военным омбудсманом, говорится в документе.
Указом № 791/2025, который тоже появился на сайте главы государства, Кобылинская уволена с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.
Как напомнили на сайте Президента, Ольга Решетилова (Кобылинская) стала первой в истории Украины военной омбудсменкой.
Отмечается, что сейчас идет работа по созданию Офиса военного омбудсмена. Указ о его создании глава государства подписал 19 сентября этого года, а также утвердил положение о нем.
Законом вводится должность военного омбудсмена, который будет осуществлять гражданский контроль за соблюдением прав военнослужащих, резервистов, военнообязанных, проходящих учебные или специальные собрания, членов добровольческих формирований терробороны, иностранцев и лиц без гражданства, служащих в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, боевых действиях во время военного положения.
Военного омбудсмена назначает Президент Украины сроком на пять лет, с правом занимать должность не более двух сроков подряд.
