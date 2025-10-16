Зеленский подписал указ о назначении Ольги Кобылинской Военной омбудсменкой

Кобылинская (Решетилова) стала Военной омбудсменкой Украины

Соответствующий указ №792/2025 обнародован на сайте Президента Украины.

Назначить Кобылинскую Ольгу Олеговну Военным омбудсманом, говорится в документе.

Указом № 791/2025, который тоже появился на сайте главы государства, Кобылинская уволена с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Как напомнили на сайте Президента, Ольга Решетилова (Кобылинская) стала первой в истории Украины военной омбудсменкой.

Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это было ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии. Владимир Зеленский Президент Украины

Отмечается, что сейчас идет работа по созданию Офиса военного омбудсмена. Указ о его создании глава государства подписал 19 сентября этого года, а также утвердил положение о нем.

Основной приоритет сейчас — это запуск Офиса военного омбудсмана. В настоящее время также важно не потерять динамику обработки и реагирования на обращения и жалобы военнослужащих. Как в статусе уполномоченного Президента, так и в статусе военного омбудсмана я буду работать над обеспечением ощущения защищенности для военных и восстановлением справедливости для них, — отметила Ольга Решетилова (Кобылинская). Поделиться

Законом вводится должность военного омбудсмена, который будет осуществлять гражданский контроль за соблюдением прав военнослужащих, резервистов, военнообязанных, проходящих учебные или специальные собрания, членов добровольческих формирований терробороны, иностранцев и лиц без гражданства, служащих в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, боевых действиях во время военного положения.