Ольга Решетилова станет первой в Украине военной омбудсменкой — что о ней известно

19 сентября Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании Офиса военного омбудсмена.
Главные тезисы
- Ольга Решетилова стала первой военной омбудсменкой в Украине по указу президента Зеленского.
- Ее карьера включает соучреждение фонда поддержки украинской армии и участие в Комиссии по избранию главы НАПК.
- Назначение Решетиловой украинским военным омбудсменом призвано защитить права военнослужащих и их семей.
Решетилова станет первой в Украине военной омбудсменкой
Уполномоченная Президента по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова станет первой в Украине военной омбудсменкой.
Об этом президент сказал в вечернем обращении к украинцам. Глава государства поблагодарил народных депутатов за одобрение президентского законопроекта о военном омбудсмене.
Как добавил президент, впереди — запуск работы института и системной работы.
Ольга Решетилова в 2014 году соучредила один из крупнейших фондов поддержки украинской армии "Вернись живым", в котором отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами и непосредственно с силами и средствами антитеррористической операции на востоке Украины.
В 2019 году назначена Кабинетом министров Украины в состав Комиссии по избранию председателя Национального агентства по предотвращению коррупции.
30 декабря 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Она — известная правозащитница.
