Ольга Решетилова станет первой в Украине военной омбудсменкой — что о ней известно

Решетилова станет первой в Украине военной омбудсменкой

Уполномоченная Президента по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова станет первой в Украине военной омбудсменкой.

Об этом президент сказал в вечернем обращении к украинцам. Глава государства поблагодарил народных депутатов за одобрение президентского законопроекта о военном омбудсмене.

Это о реальной защите прав наших воинов. Закон уже подписан и опубликован. Сегодня я подписал указ, чтобы закон заработал. Указ о создании Офиса военного омбудсмена. Утверждены также положения о работе этого института. И я назначу Ольгу Решетилову — человека, которого наши воины хорошо знают, первым украинским военным омбудсменом. Владимир Зеленский Президент Украины

Как добавил президент, впереди — запуск работы института и системной работы.

Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это было ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии. Поделиться

Ольга Решетилова в 2014 году соучредила один из крупнейших фондов поддержки украинской армии "Вернись живым", в котором отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами и непосредственно с силами и средствами антитеррористической операции на востоке Украины.

В 2019 году назначена Кабинетом министров Украины в состав Комиссии по избранию председателя Национального агентства по предотвращению коррупции.

30 декабря 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Она — известная правозащитница.