Рада приняла закон о военном омбудсмане — что это значит
Рада приняла закон о военном омбудсмане — что это значит

Рада
Источник:  Укринформ

Верховная Рада Украины 17 сентября приняла во втором чтении закон о военном омбудсмане.

Главные тезисы

  • Принятие закона о военном омбудсмане в Украине создает эффективный механизм защиты прав военнослужащих.
  • Военный омбудсман будет осуществлять гражданский контроль за соблюдением прав военнослужащих, резервистов и других военных категорий.
  • Новая должность военного омбудсмана будет назначаться Президентом Украины на пять лет с правом занимать должность не более двух сроков.

Рада проголосовала за закон о военном омбудсмане

Соответствующую законодательную инициативу № 13266 поддержали 283 народных депутата.

Целью закона является создание дополнительного эффективного механизма защиты прав военнослужащих, который дополнит существующие средства защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, не отменяя их и не создавая оснований пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.

Документом вводится должность военного омбудсмана, который будет осуществлять гражданский контроль за соблюдением прав военнослужащих, резервистов, военнообязанных, проходящих учебные или специальные собрания, членов добровольческих формирований терробороны, иностранцев и лиц без гражданства, служащих в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе в боевых действиях во время военного положения.

Военного омбудсмана будет назначать Президент Украины сроком на пять лет с правом занимать должность не более двух сроков подряд.

Кандидатом может быть гражданин Украины в возрасте от 30 лет, с высшим образованием не ниже уровня магистра, который владеет государственным языком, имеет высокие моральные качества и безупречную репутацию, проживает в Украине минимум последние пять лет и пригоден по состоянию здоровья к исполнению служебных обязанностей.

В то же время закон устанавливает ряд ограничений: омбудсманом не может стать лицо с непогашенной судимостью или коррупционным прошлым, член политической партии, военнослужащий, иностранец, человек с алиментной задолженностью или не прошедший антикоррупционную проверку или не подавший декларацию.

Среди основных задач военного омбудсмана:

  • выявление и анализ причин нарушения прав военнослужащих,

  • подготовка предложений для их устранения и недопущения в будущем,

  • предоставление рекомендаций военному руководству по улучшению ситуации с правами человека в военной сфере.

Омбудсман сможет получать жалобы от военных или уполномоченных лиц и назначать проверки при наличии информации о возможных нарушениях — независимо от источника: официальных обращений, сообщений в СМИ или предоставленной информации на условиях конфиденциальности.

Голосование в Верховной Раде

По результатам проверок будут готовиться выводы с указанием сути нарушения, ответственного должностного лица, причин нарушения и возможных способов восстановления справедливости. Эти выводы будут направляться командованию с требованием устранить нарушения, восстановить права и рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных.

Рассмотрение жалоб должно производиться в срок, не превышающий десяти рабочих дней.

В случае, если речь идет об угрозе жизни или здоровью личности, срок реагирования сокращается до трех дней.

В случае выявления признаков уголовного правонарушения информация передается в правоохранительные органы, а в случае выявления коррупционных правонарушений — в НАПК.

Максимальный срок проверки составляет 30 рабочих дней, с возможностью одноразового продления еще на такой же срок.

По результатам проверки военный омбудсман принимает решение о дальнейших действиях, а жалобщик сообщается о результатах не позднее трех дней с момента принятия решения. Обжалование действий омбудсмана возможно в судебном порядке.

Также военный омбудсман имеет право беспрепятственно посещать воинские части, учебные заведения, гауптвахты и зоны боевых действий, участвовать в международном сотрудничестве, издавать распоряжения, готовить выводы и предложения, а в предусмотренных законом случаях составлять протоколы об административных правонарушениях.

Офис военного омбудсмана будет действовать как вспомогательный орган при Президенте. Омбудсман также сможет сотрудничать с уполномоченным Верховной Рады по правам человека на основании меморандума. Каждый год он будет отчитываться о своей деятельности Президенту, а сам отчет будет обнародован на официальном сайте.

