Рада приняла изменения в бюджет-2025 — кто получит дополнительные средства

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 13439-3 об изменениях в Государственный бюджет Украины на 2025 год, предусматривающий увеличение невоенных расходов более чем на 40 млрд грн.

Рада приняла изменения в бюджет-2025

Законопроект поддержали 229 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно документу, среди основных изменений — 25,7 млрд грн на пополнение резервного фонда госбюджета для непредсказуемых военных и гуманитарных расходов и 4,3 млрд грн для увеличения расходов Минцифры.

В частности, Министерству цифровой трансформации выделено 1,4 млрд грн на новую программу закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях, а также 2,8 млрд грн — для финансирования грантов на развитие производства в сфере defense tech.

Кроме того, предусмотрено 4,6 млрд грн на питание учащихся начальных классов во всех областях и 5-11 классов — на прифронтовых территориях, 3,2 млрд грн — на закупку лекарственных средств для лечения онкологических, редких орфанных заболеваний, вирусных гепатитов, гемофилии и т.д.

На строительство сети военных лицеев выделяется 1,5 млрд грн субвенции местным бюджетам, а в поддержку ветеранов войны и их семей — 1,2 млрд грн.

Отдельно 1 млрд грн перераспределен на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания внутренне перемещенных лиц.

Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн, из которых 33,6 млрд грн — сокращение обслуживания государственного долга. Также предусмотрено перенаправление части налога на прибыль банков из бюджета Киева в общий фонд госбюджета на сумму 8 млрд. грн.