Проект бюджета-2025. Госкино может потерять почти 70% финансирования

В проекте государственного бюджета на 2025 год на финансирование Государственного агентства по вопросам кино выделено 204,1 млн грн. Это на 69,2% меньше, чем в 2024 году.
Главные тезисы
- Правительственный законопроект о госбюджете на 2025 год предлагает выделить на Государственное агентство по вопросам кино более 204 млн грн.
- Основная часть (173,7 млн грн) предназначена для государственной поддержки кинематографии, документирования военных преступлений российской армии на территории Украины.
- 30,4 млн грн планируется направить на руководство и управление в сфере кинематографии.
- По сравнению с 2024 годом общий бюджет Госкино значительно сократился ― на 69,2%.
- Законопроект о госбюджете еще не принят.
Финансирование Госкино в 2025 году
Правительство предлагает выделить на Госагентство по вопросам кино всего 204,1 млн грн. Распределить эти средства предлагают следующим образом:
173,7 млн грн — на государственную поддержку кинематографии, которая включает документирование военных преступлений российской армии;
30,4 млн грн — на руководство и управление в сфере кинематографии.
В 2024 году Госкино получило 663,4 млн грн. Из них 634,7 млн грн предусматривалось на поддержку кинематографии, а 28,7 млн грн выделили на руководство и управление.
Законопроект о государственном бюджете №12000 опубликован на сайте ВРУ 14 сентября. Нардепы его еще не приняли.
Что известно о проекте госбюджета-2025
Правительство 13 сентября одобрило проект государственного бюджета на следующий год. 14 сентября он был зарегистрирован в Верховной Раде.
В проекте госбюджета предусматривается получение доходов на уровне 2 трлн грн и расходы в 3,6 млн грн.
Прожиточный минимум и минимальную заработную плату в 2025 году увеличивать не собираются. Однако средняя зарплата вырастет в результате дефицита квалифицированных кадров.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритеты госбюджета в следующем году. Это оборона, финансирование защищенных статей, поддержка отечественного бизнеса и регионов.
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