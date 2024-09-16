Проект бюджета-2025. Госкино может потерять почти 70% финансирования

В проекте государственного бюджета на 2025 год на финансирование Государственного агентства по вопросам кино выделено 204,1 млн грн. Это на 69,2% меньше, чем в 2024 году.

Финансирование Госкино в 2025 году

Правительство предлагает выделить на Госагентство по вопросам кино всего 204,1 млн грн. Распределить эти средства предлагают следующим образом:

173,7 млн грн — на государственную поддержку кинематографии, которая включает документирование военных преступлений российской армии;

30,4 млн грн — на руководство и управление в сфере кинематографии.

В 2024 году Госкино получило 663,4 млн грн. Из них 634,7 млн грн предусматривалось на поддержку кинематографии, а 28,7 млн грн выделили на руководство и управление.

Законопроект о государственном бюджете №12000 опубликован на сайте ВРУ 14 сентября. Нардепы его еще не приняли.

Что известно о проекте госбюджета-2025

Правительство 13 сентября одобрило проект государственного бюджета на следующий год. 14 сентября он был зарегистрирован в Верховной Раде.

В проекте госбюджета предусматривается получение доходов на уровне 2 трлн грн и расходы в 3,6 млн грн.

Прожиточный минимум и минимальную заработную плату в 2025 году увеличивать не собираются. Однако средняя зарплата вырастет в результате дефицита квалифицированных кадров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритеты госбюджета в следующем году. Это оборона, финансирование защищенных статей, поддержка отечественного бизнеса и регионов.