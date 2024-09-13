Правительство Украины утвердило проект Госбюджета-2025. Шмыгаль назвал три приоритета

Правительство Украины 13 сентября утвердило государственный бюджет на 2025 год с доходами в 2 трлн грн и расходами в 3,6 трлн грн. Приоритетами являются оборона и безопасность, финансирование защищенных статей бюджета, поддержка регионов и бизнеса.

Правительство утвердило проект госбюджета на 2025 год

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что члены правительства вовремя утвердили проект государственного бюджета.

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год! Вопреки всем вызовам и неопределенности, уже 3-й бюджет во время полномасштабной войны подаем вовремя. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Согласно документу, доходы Украины в 2025 году составят около 2 трлн грн, а расходы будут на 1,6 трлн грн больше.

Шмыгаль назвал три ключевых приоритета бюджета:

Оборона и безопасность. Внутренние ресурсы будут ориентированы конкретно на эти цели. Финансирование защищенных статей бюджета. Речь идет о здравоохранении, образовании, субсидиях, индексации пенсий. На этот приоритет будет выделено более 780 млрд грн. Поддержка регионов и бизнеса. Государство продолжит помогать дотациями и субвенциями.

Расходы на оборону возрастут, по меньшей мере, до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны, — сообщил глава правительства. Поделиться

Шмыгаль также написал о грантах и льготном кредитовании для предпринимателей. Они могут получить деньги на развитие своего дела.

Согласно утвержденному госбюджету, программы гуманитарного разминирования и «еОселя» будут продолжены в 2025 году.

Новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики, — написал Шмигаль. Поделиться

Льготные кредиты для предпринимателей

Правительство Украины 13 сентября приняло еще одно важное постановление — об объединении государственных программ льготного кредитования бизнеса и партнерских программ уполномоченных банков.

Речь идет о кредитах под 5-7-9%. В 2024 году деньги на льготных условиях можно получить в 35 банках Украины.

Гарантировать выплату кредитов будет Фонд развития предпринимательства.