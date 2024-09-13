Правительство Украины утвердило проект Госбюджета-2025. Шмыгаль назвал три приоритета

Правительство Украины 13 сентября утвердило государственный бюджет на 2025 год с доходами в 2 трлн грн и расходами в 3,6 трлн грн. Приоритетами являются оборона и безопасность, финансирование защищенных статей бюджета, поддержка регионов и бизнеса.
Главные тезисы
- Кабмин утвердил проект государственного бюджета на следующий год.
- Доходы и расходы госбюджета-2025 составят 2 и 3,6 трлн грн соответственно.
- Приоритетами бюджета являются оборона и безопасность, финансирование защищенных статей, поддержка регионов и бизнеса.
- В бюджете предусмотрено льготное кредитование для предпринимателей под 5-7-9% и продолжение программ гуманитарного разминирования и «еОселя».
- Расходы на оборону возрастут до 2,22 трлн грн. Деньги пойдут на закупку украинского оружия и техники.
Правительство утвердило проект госбюджета на 2025 год
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что члены правительства вовремя утвердили проект государственного бюджета.
Согласно документу, доходы Украины в 2025 году составят около 2 трлн грн, а расходы будут на 1,6 трлн грн больше.
Шмыгаль назвал три ключевых приоритета бюджета:
Оборона и безопасность. Внутренние ресурсы будут ориентированы конкретно на эти цели.
Финансирование защищенных статей бюджета. Речь идет о здравоохранении, образовании, субсидиях, индексации пенсий. На этот приоритет будет выделено более 780 млрд грн.
Поддержка регионов и бизнеса. Государство продолжит помогать дотациями и субвенциями.
Шмыгаль также написал о грантах и льготном кредитовании для предпринимателей. Они могут получить деньги на развитие своего дела.
Согласно утвержденному госбюджету, программы гуманитарного разминирования и «еОселя» будут продолжены в 2025 году.
Льготные кредиты для предпринимателей
Правительство Украины 13 сентября приняло еще одно важное постановление — об объединении государственных программ льготного кредитования бизнеса и партнерских программ уполномоченных банков.
Речь идет о кредитах под 5-7-9%. В 2024 году деньги на льготных условиях можно получить в 35 банках Украины.
Гарантировать выплату кредитов будет Фонд развития предпринимательства.
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