Уряд України затвердив проєкт Держбюджету-2025. Шмигаль назвав три пріоритети

Уряд України 13 вересня затвердив державний бюджет на 2025 рік з доходами у 2 трлн грн і видатками у 3,6 трлн грн. Пріоритетами є оборона та безпека, фінансування захищених статей бюджету, підтримка регіонів та бізнесу.

Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що урядовці вчасно затвердили проєкт державного бюджету.

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік! Попри всі виклики та невизначеність, уже 3-й бюджет під час повномасштабної війни подаємо вчасно. Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

Згідно з документом, доходи України у 2025 році складуть приблизно 2 трлн грн, а видатки будуть на 1,6 трлн грн більше.

Шмигаль назвав три ключові пріоритети бюджету:

Оборона та безпека. Внутрішні ресурси будуть направлені саме на ці цілі. Фінансування захищених статей бюджету. Йдеться про охорону здоров’я, освіту, субсидії, індексацію пенсій. На цей пріоритет виділили понад 780 млрд грн. Підтримка регіонів та бізнесу. Держава продовжить допомагати дотаціями та субвенціями.

Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони, — повідомив голова уряду. Поширити

Шмигаль також написав про гранти та пільгове кредитування для підприємців. Вони зможуть отримати гроші на розвиток своєї справи.

Згідно з затвердженим держбюджетом, програми гуманітарного розмінування та «єОселя» будуть продовжені у 2025 році.

Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики, — написав Шмигаль. Поширити

Пільгові кредити для підприємців

Уряд України 13 вересня прийняв ще одну важливу постанову — про об’єднання державних програм пільгового кредитування бізнесу та партнерських програм уповноважених банків.

Йдеться про кредити під 5-7-9%. У 2024 році гроші на пільгових умовах можна отримати у 35 банках України.

Гарантувати виплату кредитів буде Фонд розвитку підприємництва.