Уряд України затвердив проєкт Держбюджету-2025. Шмигаль назвав три пріоритети

Уряд України 13 вересня затвердив державний бюджет на 2025 рік з доходами у 2 трлн грн і видатками у 3,6 трлн грн. Пріоритетами є оборона та безпека, фінансування захищених статей бюджету, підтримка регіонів та бізнесу.
Головні тези:
- Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на наступний рік.
- Доходи та видатки держбюджету-2025 України складуть 2 та 3,6 трлн грн відповідно.
- Пріоритетами бюджету є оборона та безпека, фінансування захищених статей та підтримка регіонів і бізнесу.
- У бюджеті передбачено пільгове кредитування для підприємців під 5-7-9% та продовження програм гуманітарного розмінування та «єОселя».
- Видатки на оборону зростуть до 2,22 трлн грн. Гроші підуть на закупівлю української зброї та техніки.
Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що урядовці вчасно затвердили проєкт державного бюджету.
Згідно з документом, доходи України у 2025 році складуть приблизно 2 трлн грн, а видатки будуть на 1,6 трлн грн більше.
Шмигаль назвав три ключові пріоритети бюджету:
Оборона та безпека. Внутрішні ресурси будуть направлені саме на ці цілі.
Фінансування захищених статей бюджету. Йдеться про охорону здоров’я, освіту, субсидії, індексацію пенсій. На цей пріоритет виділили понад 780 млрд грн.
Підтримка регіонів та бізнесу. Держава продовжить допомагати дотаціями та субвенціями.
Шмигаль також написав про гранти та пільгове кредитування для підприємців. Вони зможуть отримати гроші на розвиток своєї справи.
Згідно з затвердженим держбюджетом, програми гуманітарного розмінування та «єОселя» будуть продовжені у 2025 році.
Пільгові кредити для підприємців
Уряд України 13 вересня прийняв ще одну важливу постанову — про об’єднання державних програм пільгового кредитування бізнесу та партнерських програм уповноважених банків.
Йдеться про кредити під 5-7-9%. У 2024 році гроші на пільгових умовах можна отримати у 35 банках України.
Гарантувати виплату кредитів буде Фонд розвитку підприємництва.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-