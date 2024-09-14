Зарплаты украинцев могут быстро вырасти в 2025 году. В чем причина

Правительство Украины считает, что зарплаты наемных работников продолжат стремительно расти в следующем году. Это связано с недостатком квалифицированных кадров.
Главные тезисы
- В 2025 году зарплаты украинцев будут активно расти.
- Рост зарплат вызван повышением приватного потребления и стремительным ростом конкуренции между работодателями.
- Прогнозируемый уровень безработицы в 2025 году составит 17,7%, что свидетельствует о положительных тенденциях на рынке труда.
- Минимальную зарплату в 2025 году не планируют повышать. Ее оставят на уровне 2024 года.
Зарплаты в Украине будут стремительно расти в 2025 году
В пояснительной записке проекта государственного бюджета на 2025 год отмечено, что зарплата работников продолжит расти.
Со II квартала 2023 года зафиксирован рост частного потребления. Это стало весомым фактором формирования ВВП, и эта тенденция сохранится в следующем году.
Правительство прогнозирует стремительный рост конкуренции за квалифицированные кадры из-за дефицита последних. Именно поэтому работодатели будут вынуждены повышать заработные платы.
Средняя зарплата в 2025 году по прогнозу Кабмина составит 20 581 грн. Это на четыре тысячи больше, чем в 2023-м.
В то же время снизится уровень безработицы. По прогнозу Правительства, в 2025-м она будет на уровне 17,7%.
Правительство не планирует поднимать минимальную зарплату
Прожиточный минимум и минимальная зарплата в 2025 году будут на уровне 2024-го. Именно это заложено в правительственном проекте госбюджета.
Минимальная зарплата с прожиточным минимумом влияют на уровень соцвыплат и от них зависит ряд социальных стандартов, а также размер Единого социального взноса для ФЛП.
В Правительстве отметили, что заморозка связана со стремительным повышением в 2024 году. Минимальная зарплата поднималась дважды: с 1 января по 1 апреля.
Размер минимальной зарплаты сейчас составляет 8 тыс грн.
Прожиточный минимум зависит от возраста и трудоспособности.
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