Зарплаты украинцев могут быстро вырасти в 2025 году. В чем причина
Категория
Экономика
Дата публикации

Зарплаты украинцев могут быстро вырасти в 2025 году. В чем причина

Кабинет министров Украины
зарплата
Читати українською

Правительство Украины считает, что зарплаты наемных работников продолжат стремительно расти в следующем году. Это связано с недостатком квалифицированных кадров.

Главные тезисы

  • В 2025 году зарплаты украинцев будут активно расти.
  • Рост зарплат вызван повышением приватного потребления и стремительным ростом конкуренции между работодателями.
  • Прогнозируемый уровень безработицы в 2025 году составит 17,7%, что свидетельствует о положительных тенденциях на рынке труда.
  • Минимальную зарплату в 2025 году не планируют повышать. Ее оставят на уровне 2024 года.

Зарплаты в Украине будут стремительно расти в 2025 году

В пояснительной записке проекта государственного бюджета на 2025 год отмечено, что зарплата работников продолжит расти.

Со II квартала 2023 года зафиксирован рост частного потребления. Это стало весомым фактором формирования ВВП, и эта тенденция сохранится в следующем году.

Правительство прогнозирует стремительный рост конкуренции за квалифицированные кадры из-за дефицита последних. Именно поэтому работодатели будут вынуждены повышать заработные платы.

Средняя зарплата в 2025 году по прогнозу Кабмина составит 20 581 грн. Это на четыре тысячи больше, чем в 2023-м.

Такое повышение зарплат обусловлено стремлением отечественных предприятий удерживать и привлекать новый высококвалифицированный персонал на фоне нехватки трудовых ресурсов.

В то же время снизится уровень безработицы. По прогнозу Правительства, в 2025-м она будет на уровне 17,7%.

Правительство не планирует поднимать минимальную зарплату

Прожиточный минимум и минимальная зарплата в 2025 году будут на уровне 2024-го. Именно это заложено в правительственном проекте госбюджета.

Минимальная зарплата с прожиточным минимумом влияют на уровень соцвыплат и от них зависит ряд социальных стандартов, а также размер Единого социального взноса для ФЛП.

В Правительстве отметили, что заморозка связана со стремительным повышением в 2024 году. Минимальная зарплата поднималась дважды: с 1 января по 1 апреля.

Размер минимальной зарплаты сейчас составляет 8 тыс грн.

Прожиточный минимум зависит от возраста и трудоспособности.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Шмигаль назвал сроки повышения минимальных зарплат и пенсий
Зарплаты в Украине
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Правительство Украины утвердило проект Госбюджета-2025. Шмыгаль назвал три приоритета
Денис Шмыгаль
Шмыгаль
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин Украины планирует "заморозить" минимальную зарплату и соцвыплаты. На какое время
Верховная Рада Украины
Зарплата

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?