Зарплаты украинцев могут быстро вырасти в 2025 году. В чем причина

Правительство Украины считает, что зарплаты наемных работников продолжат стремительно расти в следующем году. Это связано с недостатком квалифицированных кадров.

Зарплаты в Украине будут стремительно расти в 2025 году

В пояснительной записке проекта государственного бюджета на 2025 год отмечено, что зарплата работников продолжит расти.

Со II квартала 2023 года зафиксирован рост частного потребления. Это стало весомым фактором формирования ВВП, и эта тенденция сохранится в следующем году.

Правительство прогнозирует стремительный рост конкуренции за квалифицированные кадры из-за дефицита последних. Именно поэтому работодатели будут вынуждены повышать заработные платы.

Средняя зарплата в 2025 году по прогнозу Кабмина составит 20 581 грн. Это на четыре тысячи больше, чем в 2023-м.

Такое повышение зарплат обусловлено стремлением отечественных предприятий удерживать и привлекать новый высококвалифицированный персонал на фоне нехватки трудовых ресурсов. Поделиться

В то же время снизится уровень безработицы. По прогнозу Правительства, в 2025-м она будет на уровне 17,7%.

Правительство не планирует поднимать минимальную зарплату

Прожиточный минимум и минимальная зарплата в 2025 году будут на уровне 2024-го. Именно это заложено в правительственном проекте госбюджета.

Минимальная зарплата с прожиточным минимумом влияют на уровень соцвыплат и от них зависит ряд социальных стандартов, а также размер Единого социального взноса для ФЛП.

В Правительстве отметили, что заморозка связана со стремительным повышением в 2024 году. Минимальная зарплата поднималась дважды: с 1 января по 1 апреля.

Размер минимальной зарплаты сейчас составляет 8 тыс грн.

Прожиточный минимум зависит от возраста и трудоспособности.