Зарплати українців можуть стрімко зрости у 2025 році. В чому причина

Уряд України вважає, що зарплати найманих працівників продовжать стрімко зростати у наступному році. Це пов’язано з дефіцитом кваліфікованих кадрів.
Головні тези:
- У 2025 році зарплати українців будуть активно рости.
- Зростання зарплат спричинене підвищенням приватного споживання та стрімким зростанням конкуренції між роботодавцями.
- Прогнозований рівень безробіття у 2025 році становитиме 17,7%, що свідчить про позитивні тенденції на ринку праці.
- Мінімальну зарплату у 2025 році не планують підвищувати. Її залишать на рівні 2024 року.
Зарплати в Україні будуть стрімко зростати у 2025 році
У пояснювальній записці проєкту державного бюджету на 2025 рік вказано, що зарплата працівників продовжить зростати.
З II кварталу 2023 року зафіксовано зростання приватного споживання. Це стало вагомим чинником формування ВВП, і ця тенденція збережеться у наступному році.
Уряд прогнозує стрімке зростання конкуренції за кваліфіковані кадри через дефіцит останніх. Саме тому роботодавці вимушені будуть підвищувати заробітні плати.
Середня зарплата у 2025 році за прогнозом Кабміну становитиме 20 581 грн. Це на чотири тис більше, ніж у 2023-му.
Водночас знизиться рівень безробіття. За прогнозом Уряду, у 2025-му він буде на рівні 17,7%.
Уряд не планує підіймати мінімальну зарплату
Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата у 2025 році будуть на рівні 2024-го. Саме це закладено в урядовому проєкті держбюджету.
Мінімальна зарплата з прожитковим мінімумом впливають на рівень соцвиплат і від них залежить ряд соціальних стандартів, а також розмір Єдиного соціального внеску для ФОПів.
В Уряді зазначили, що замороження пов’язане зі стрімким підвищенням у 2024 році. Мінімальна зарплата підіймалась двічі: з 1 січня та 1 квітня.
Розмір мінімальної зарплати зараз складає 8 тис грн.
Прожитковий мінімум залежить від віку та працездатності.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-