Зарплати українців можуть стрімко зрости у 2025 році. В чому причина
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зарплати українців можуть стрімко зрости у 2025 році. В чому причина

Кабінет міністрів України
зарплата

Уряд України вважає, що зарплати найманих працівників продовжать стрімко зростати у наступному році. Це пов’язано з дефіцитом кваліфікованих кадрів.

Головні тези:

  • У 2025 році зарплати українців будуть активно рости. 
  • Зростання зарплат спричинене підвищенням приватного споживання та стрімким зростанням конкуренції між роботодавцями.
  • Прогнозований рівень безробіття у 2025 році становитиме 17,7%, що свідчить про позитивні тенденції на ринку праці.
  • Мінімальну зарплату у 2025 році не планують підвищувати. Її залишать на рівні 2024 року.

Зарплати в Україні будуть стрімко зростати у 2025 році

У пояснювальній записці проєкту державного бюджету на 2025 рік вказано, що зарплата працівників продовжить зростати.

З II кварталу 2023 року зафіксовано зростання приватного споживання. Це стало вагомим чинником формування ВВП, і ця тенденція збережеться у наступному році.

Уряд прогнозує стрімке зростання конкуренції за кваліфіковані кадри через дефіцит останніх. Саме тому роботодавці вимушені будуть підвищувати заробітні плати.

Середня зарплата у 2025 році за прогнозом Кабміну становитиме 20 581 грн. Це на чотири тис більше, ніж у 2023-му.

Таке підвищення зарплат обумовлене прагненням вітчизняних підприємств утримувати та залучати новий висококваліфікований персонал на тлі нестачі трудових ресурсів.

Водночас знизиться рівень безробіття. За прогнозом Уряду, у 2025-му він буде на рівні 17,7%.

Уряд не планує підіймати мінімальну зарплату

Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата у 2025 році будуть на рівні 2024-го. Саме це закладено в урядовому проєкті держбюджету. 

Мінімальна зарплата з прожитковим мінімумом впливають на рівень соцвиплат і від них залежить ряд соціальних стандартів, а також розмір Єдиного соціального внеску для ФОПів.

В Уряді зазначили, що замороження пов’язане зі стрімким підвищенням у 2024 році. Мінімальна зарплата підіймалась двічі: з 1 січня та 1 квітня.

Розмір мінімальної зарплати зараз складає 8 тис грн.

Прожитковий мінімум залежить від віку та працездатності. 

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