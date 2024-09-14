Кабмін України планує "заморозити" мінімальну зарплату та соцвиплати. На який час

Уряд в проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від цих показників залежать розміри соціальних виплат в Україні.
Головні тези:
- Кабмін України планує заморозити мінімальну зарплату і прожитковий мінімум у 2025 році, що може вплинути на рівень соціальних виплат в країні.
- Проєкт бюджету на 2025 рік передбачає стабільні розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Мінімалка залишається на рівні 8 тис грн в місяць, а прожитковий мінімум складе 2920 грн на одну особу.
- Плани уряду щодо замороження мінімальної зарплати та соціальних виплат у 2025 році викликають обговорення у суспільстві та серед експертів з економічних питань.
Мінімалка та соцвиплати у 2025 році не зростатимуть
Про це стало відомо з проєкту № 12000.
У 2025 році мінімальна зарплата не зміниться.
Документом пропонується установити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі — 8 тис грн;
у погодинному розмірі — 48 грн.
Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.
У 2025 році цей показник змінювати не планують.
Проєктом пропонується установити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років — 2563 грн;
дітей віком від 6 до 18 років — 3196 грн;
працездатних осіб — 3028 грн;
працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 грн;
працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 грн;
працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 2102 грн;
осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), — 2361 грн;
осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, — 1600 грн.
Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки запропонував відмовитися від підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.
Що важливо знати про зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму в Україні
1 січня набуває чинності закон "Про державний бюджет на 2024 рік".
Саме він передбачає зростання доходів на 25%. Від податків та зборів Кабмін розраховує отримати 1 768,5 млрд грн.
Окрім того, наголошується, що у поточному році двічі підвищуватимуть мінімальну зарплату. З 1 січня її розмір зросте з встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн.
Погодинна мінімальна зарплата сягне 42,6 грн. Друге підвищення відбудеться 1 квітня до 8 000 грн та 48 грн відповідно.
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