Кабмін України планує "заморозити" мінімальну зарплату та соцвиплати. На який час

Уряд в проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від цих показників залежать розміри соціальних виплат в Україні.

Мінімалка та соцвиплати у 2025 році не зростатимуть

Про це стало відомо з проєкту № 12000.

У 2025 році мінімальна зарплата не зміниться.

Документом пропонується установити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі — 8 тис грн;

у погодинному розмірі — 48 грн.

Вказаний розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення у 2024 році (підвищення становило 16 відсотків, порівняно з 2023 роком), — йдеться в пояснювальній записці до проєкту. Поширити

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

У 2025 році цей показник змінювати не планують.

Проєктом пропонується установити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років — 2563 грн;

дітей віком від 6 до 18 років — 3196 грн;

працездатних осіб — 3028 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 2102 грн;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), — 2361 грн;

осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, — 1600 грн.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 квітня 2024 року до 8000 гривень. Прожитковий мінімум було підвищено з 1 січня. Поширити

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки запропонував відмовитися від підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Що важливо знати про зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму в Україні

1 січня набуває чинності закон "Про державний бюджет на 2024 рік".

Саме він передбачає зростання доходів на 25%. Від податків та зборів Кабмін розраховує отримати 1 768,5 млрд грн.

Окрім того, наголошується, що у поточному році двічі підвищуватимуть мінімальну зарплату. З 1 січня її розмір зросте з встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн.

Погодинна мінімальна зарплата сягне 42,6 грн. Друге підвищення відбудеться 1 квітня до 8 000 грн та 48 грн відповідно.