Кабмін України планує "заморозити" мінімальну зарплату та соцвиплати. На який час
Категорія
Економіка
Дата публікації

Кабмін України планує "заморозити" мінімальну зарплату та соцвиплати. На який час

Верховна Рада України
Зарплатня

Уряд в проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від цих показників залежать розміри соціальних виплат в Україні.

Головні тези:

  • Кабмін України планує заморозити мінімальну зарплату і прожитковий мінімум у 2025 році, що може вплинути на рівень соціальних виплат в країні.
  • Проєкт бюджету на 2025 рік передбачає стабільні розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Мінімалка залишається на рівні 8 тис грн в місяць, а прожитковий мінімум складе 2920 грн на одну особу.
  • Плани уряду щодо замороження мінімальної зарплати та соціальних виплат у 2025 році викликають обговорення у суспільстві та серед експертів з економічних питань.

Мінімалка та соцвиплати у 2025 році не зростатимуть

Про це стало відомо з проєкту № 12000.

У 2025 році мінімальна зарплата не зміниться.

Документом пропонується установити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:

  • у місячному розмірі — 8 тис грн;

  • у погодинному розмірі — 48 грн.

Вказаний розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення у 2024 році (підвищення становило 16 відсотків, порівняно з 2023 роком), — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

У 2025 році цей показник змінювати не планують.

Проєктом пропонується установити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років — 2563 грн;

  • дітей віком від 6 до 18 років — 3196 грн;

  • працездатних осіб — 3028 грн;

  • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 грн;

  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 грн;

  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 2102 грн;

  • осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), — 2361 грн;

  • осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, — 1600 грн.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 квітня 2024 року до 8000 гривень. Прожитковий мінімум було підвищено з 1 січня.

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки запропонував відмовитися від підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Що важливо знати про зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму в Україні

1 січня набуває чинності закон "Про державний бюджет на 2024 рік".

Саме він передбачає зростання доходів на 25%. Від податків та зборів Кабмін розраховує отримати 1 768,5 млрд грн.

Окрім того, наголошується, що у поточному році двічі підвищуватимуть мінімальну зарплату. З 1 січня її розмір зросте з встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн.

Погодинна мінімальна зарплата сягне 42,6 грн. Друге підвищення відбудеться 1 квітня до 8 000 грн та 48 грн відповідно.

Зміниться й розмір прожиткового мінімуму: 3 023 грн — для працездатних осіб, 2 563 грн — для дітей віком до шести років, 3 196 грн — для дітей від шести до вісімнадцяти років, 2 361 грн — для осіб, які втратили працездатність. Загальний показник прожиткового мінімуму зросте з нинішніх 2 589 грн до 2 920 грн.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Мінімальна зарплата в Україні підніметься вище 6 тисяч: названі терміни
Мінімальна зарплата в Україні підніметься вище 6 тисяч: названі терміни
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Мінімальна зарплата з 1 січня 2020 року суттєво зросте
Мінімальна зарплата з 1 січня 2020 року суттєво зросте
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
З 1-го січня в Україні зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум
Міністерство фінансів України
гривня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?