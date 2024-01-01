З 1-го січня в Україні зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум

3 1-го січня 2024 року в Україні відбулося заплановане зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, а також пенсій.

Що важливо знати про зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму в Україні

Як уже згадувалося раніше, з 1-го січня набуває чинності закон "Про державний бюджет на 2024 рік".

Саме він передбачає зростання доходів на 25%. Від податків та зборів Кабмін розраховує отримати 1 768,5 млрд грн.

Окрім того, наголошується, що у поточному році двічі підвищуватимуть мінімальну зарплату. З 1 січня її розмір зросте з встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн.

Що важливо розуміти, погодинна мінімальна зарплата сягне 42,6 грн. Друге підвищення відбудеться 1 квітня до 8 000 грн та 48 грн відповідно.

Зміниться й розмір прожиткового мінімуму: 3 023 грн – для працездатних осіб, 2 563 грн – для дітей віком до шести років, 3 196 грн – для дітей від шести до вісімнадцяти років, 2 361 грн – для осіб, які втратили працездатність. Загальний показник прожиткового мінімуму зросте з нинішніх 2 589 грн до 2 920 грн. Поширити

Що буде з пенсіями в Україні у 2024 році

В законі йдеться про те, що з 1-го січня мінімальна пенсія в Україні збільшиться з 2 093 грн до 2 361 грн, максимальна – з 20 930 грн до 23 610 грн.

Окрім того, наголошується, що індексація всіх пенсій пройде уже з 1 березня.

Також вказано, що цього року зміниться розмір стажу, достатнього для виходу на пенсію. Оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 31 рік, у 63 роки – зі стажем 21-31 рік, у 65 років – 15-21 рік.